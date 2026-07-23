《金特務：本色回歸》收視狂飆23.1%！傳8月赴關島獎勵旅行，相關人士曝「小規模團隊旅行討論中」

一路拚搏創下亮眼成績的《金特務：本色回歸》劇組，近日傳出獎勵旅行消息，劇迷也期待辛苦拍攝的演員們能有機會好好休息，享受片刻放鬆時光。

根據韓媒報導，《金特務：本色回歸》製作團隊與出演演員原預計於8月18日至21日前往關島，慶祝作品取得亮眼成績。不過隨後，多位出演演員所屬公司相關人士表示，目前「關島獎勵旅行」尚未正式確定，部分演員與主要製作團隊確實正在討論小規模團隊旅行，但具體時間與地點仍未公布。



《金特務：本色回歸》自播出後持續創下佳績，第4集收視率突破20%，第8集更創下全國收視23.1%的自身最高紀錄。海外人氣同樣亮眼，根據 Netflix 官方網站 Tudum公 開的Top10 統計，該劇於13日至19日期間以820萬觀看次數登上非英語節目冠軍，並連續3週穩居榜首，更在全球73個國家進入 Top10 。



第8集中，金部長（蘇志燮 飾）為了找回與女兒敏智（徐貹旼 飾）的平凡生活，接受保護北韓亡命者李應永（李在勇 飾）的秘密任務。隨著劇情推進，他與成漢秀（崔代勳 飾）、朴鎮哲（尹敬浩 飾）重逢後，卻又遭特殊任務局局長姜國哲（元炫埈 飾）包圍，陷入可能被遣返回北韓的危機，緊張結尾再度引發討論。隨著本週即將迎來大結局，最終收視表現也備受期待。



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