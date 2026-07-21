朴寶劍迎《健將聯盟》播畢 1 週年！狂刷未公開幕後照，同框金所泫、李相二神仙售後

男神售後服務太有料！演員朴寶劍於昨（20）日迎來主演電視劇《健將聯盟》播畢一週年，大方在個人 IG 釋出大量未公開的幕後花絮照，並感性寫下「Good Memor1es with #GOODBOY」，瞬間引爆粉絲集體陷入「回憶殺」！

在公開的照片中，記錄了朴寶劍與金所泫、李相二、太元碩等主演群的超讚私下情誼。一行人不僅擠進人生四格拍貼機裡擺出各種淘氣表情，還收錄了鏡子自拍、拍攝現場側拍、劇組聚餐，甚至是前往日本取景時的日常生活。大家一同參加生日派對、圍著餐桌燦笑，劇組私底下的超狂默契與好感情肉眼可見，讓不少網友直呼「看著看著嘴角就上揚了」！



特別是朴寶劍與金所泫、李相二互相緊靠肩膀的同框自拍，以及各式各樣充滿生活感的未公開花絮，照片一出立刻引來大批粉絲朝聖，紛紛留言大讚：「感謝寶劍召喚回憶」、「時間太快了吧，完結居然已經一年了」、「真的好想念《健將聯盟》劇組」、「謝謝你分享這麼多珍貴的回憶，這售後太甜了！」



《健將聯盟》是去年 7 月 20 日播畢的 JTBC 搞笑動作青春搜查劇，由朴寶劍、李相二、金所炫、太元碩等人聯合主演，講述透過特別招募進入警界的奧運金牌得主們，挺身對抗充斥無良與不公的社會的熱血故事。



另一方面，朴寶劍近期行程依然滿檔，預計將於今年 11 月出演 tvN 熱門綜藝節目《寶劍魔法捲2》，繼續展現多樣的魅力！

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞