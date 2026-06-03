「幻想MV竟然成真了！」《菜鳥伙房兵》味覺男孩攜手李相二登《M Countdown》打歌，劇迷敲碗成功！

成真啦！可以看到《菜鳥伙房兵》的味覺男孩和李相二上音樂節目打歌！

2日據韓媒報導，Mnet《M Countdown》相關人士透露：「透過《菜鳥伙房兵》誕生的男團味覺男孩，以及演員李相二，將於11日出演節目，帶來歌曲〈My Flavor〉舞台。」

味覺男孩由演員姜廈景、李相俊、林志浩、姜俊圭、金文基組成，首次登場《菜鳥伙房兵》第6集。劇中，主角姜成宰（朴志訓 飾）製作的「義式炸飯糰」讓黃錫浩（李相二 飾）大受衝擊，腦海中突然展開一段幻想 MV，而味覺男孩正是在這個名場面中登場，瞬間掀起熱烈討論。



成員們分別以「苦味冠哲」、「辣味勝宇」、「甜味文益」、「酸味尚旭」、「鹹味志龍」等充滿偶像感的藝名活動，憑藉不輸真偶像的整齊刀群舞與清爽魅力成功吸引觀眾目光，不少人看完後更直呼：「根本是真偶像吧」、「直接出道也沒問題」而 MV 中登場的歌曲〈My Flavor〉也於上月27日正式發行音源，人氣持續延燒。



如今觀眾的支持真的化為現實，味覺男孩與李相二即將於11日登上《M Countdown》，帶來首次正式合作舞台。消息曝光後立刻引發劇迷與粉絲熱議，也讓大家更加期待他們將帶來什麼樣的精彩演出。

另一方面，《菜鳥伙房兵》是一部講述二等兵姜成宰逐步成長為傳奇伙房兵的軍旅料理奇幻劇。最新播出的第8集中，姜成宰成功轉職為中級伙房兵，展現更加成熟的一面，也讓觀眾更加期待他接下來將解鎖哪些全新任務與挑戰。



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