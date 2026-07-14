朴寶劍《鄉村魔髮師2》確定11月回歸！高庚杓驚喜加盟　與李相二再組療癒男神陣容

《鄉村魔髮師》第二季除了有原班成員朴寶劍、李相二外，還加上了《請回答1988》的十年好友、演員高庚杓，真是讓人太期待啦～。

tvN綜藝節目《鄉村魔髮師》講述在偏僻鄉村經營的一間特別美髮店，不僅替村民們整理頭髮，也療癒心靈的故事。節目於去年冬天播出時，成功打動許多觀眾的心。第一季中，朴寶劍、李相二、郭東延展現愉快又默契十足的互動，帶來不少笑料，同時也透過與村民分享真摯的人生故事，傳遞溫暖與感動。



憑藉著亮眼口碑，《鄉村魔髮師》第一季在tvN目標收視族群20至49歲男女收視率中，連續7週拿下包含無線台在內的全頻道同時段冠軍；家庭收視率也連續6週位居有線電視與綜合編成頻道同時段第一。（以整合有線、付費電視及衛星平台的尼爾森韓國收視統計為準）



根據內容話題性分析機構Good Data Corporation旗下FUNdex公布的TV非戲劇節目話題性排行榜，《鄉村魔髮師》連續9週打入TOP10。此外，節目也在東南亞、中東、美洲、歐洲、大洋洲等約200個國家及地區播出，並於全球影視評分網站IMDb獲得9.5分極高評價，在海內外都掀起熱烈迴響。

預計今年11月首播的《鄉村魔髮師2》，除了原班成員朴寶劍、李相二外，演員高庚杓也將全新加盟。以單純又充滿反差魅力的談吐，以及俐落的做事能力，在各大綜藝節目中展現存在感的高庚杓，將在《鄉村魔髮師2》帶來什麼樣的精彩表現，令人期待。



尤其朴寶劍與高庚杓自合作電視劇《明日如歌》、《請回答1988》後，已維持超過10年的深厚友誼。兩人因多年交情所培養出的自在默契，將在《鄉村魔髮師2》激盪出什麼樣的火花，備受關注。而隨著高庚杓加入，上一季身為大哥的李相二，這次則成了「二哥」，他與高庚杓的互動也是一大看點。兩位都擁有優秀口才的成員，預計將碰撞出不同於以往的全新化學反應。



全新成員加入的《鄉村魔髮師2》將於今年11月在tvN首播。

▼《鄉村魔髮師》第一季 EP.2 Highlight：



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