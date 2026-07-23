《鬼謎東宮》南柱赫退伍事業大爆發！接連接下《Heartbeat》、《CODE》兩部新劇，浪漫喜劇與犯罪懸疑一手包辦

退伍後以 Netflix 霸榜新劇《鬼謎東宮》強勢重回大眾視線的南柱赫，今（23）日接連傳出接拍兩部新劇的好消息！一部是由《背著善宰跑》爆款編劇打造的奇幻浪漫新作，另一部則是翻拍自台灣經典科幻劇《CODE 浮士德遊戲》的犯罪驚悚劇，超強陣容與百變題材瞬間掀起粉絲熱議！

攜手《善宰》編劇！睽違 4 年回歸經典「南式浪漫」

南柱赫所屬經紀公司於 23 日證實，他將以男主角身分接演全新電視劇《Heartbeat》。該劇講述一名與死去的初戀長得一模一樣的男子突如其來地出現，看得見過去的女主角，與必須隱瞞過去的男主角相遇後，展開一段哀傷又甜蜜的浪漫愛情故事。南柱赫將在劇中飾演背負著秘密、極力隱瞞過去的男子「車信朝（音譯）」。

《Heartbeat》由製作公司 Bon Factory 打造，並找來曾執筆《女神降臨》、《背著善宰跑》等浪漫神劇的金牌編劇李施恩親自操刀。劇情雖然帶有荒謬的幻想色彩，卻深刻記錄了每個人都曾幻想過的「永恆初戀」。這也是南柱赫繼《二十五，二十一》後，時隔多年再度回歸浪漫愛情劇種，令人萬分期待！



改編台劇《CODE》！挑戰「不擇手段」世俗律師黑化變身

除了愛情劇，南柱赫也確定加盟 Disney+ 原創懸疑犯罪驚悚影集《CODE》。該劇改編自 2016 年話題台劇《CODE 浮士德遊戲》，由《弱美男英雄 Class 1·2》柳秀敏導演執導，劇情圍繞著「為了實現願望就必須付出代價」這一設定，講述穿梭於違法與走捷徑之間的世俗律師，在被邀請進入能實現願望的神祕應用程式「CODE」後，深陷慾望漩渦的故事，預計將於明年重磅上線。

南柱赫將在劇中挑戰演技大變身，飾演夢想成為頂級律師事務所合夥人的世俗律師「尹泰周（音譯）」，是一個為了成功不擇手段、內心充斥著強烈野心的人物，在偶然收到「CODE」應用程式的邀請後，掉入了慾望的漩渦。此外，合作陣容也相當強大：演員李伊潭飾演追查真相的首爾中央地檢檢察官「朴智潭」；老戲骨金義聖飾演與南柱赫意外展開合作的脫北者駭客「趙哲浩」；朴勳則飾演南柱赫的強力班刑警助力者「林昌載」，多方勢力交織將激盪出強烈火花。



從《奶酪陷阱》、《耀眼》、《Start-Up：我的新創時代》到《二十五，二十一》，南柱赫不斷刷新人生角色。先前他在 Disney+ 《非法正義》中飾演暗黑英雄大受好評，如今時隔 4 年再度與 Disney+ 攜手合作，加上近期在《鬼謎東宮》中同時展現了深沉的情感線與強烈的動作戲，足見其演技幅度的急劇成長，未來的演員步調備受全球影迷矚目。



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