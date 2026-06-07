李相二在爆笑韩剧《菜鸟伙房兵》存在感强到「不像特别出演」，导演编剧一直给我加戏XD

演员 李相二 近期在 TVING 原创韩剧《菜鸟伙房兵》中，饰演第 4 中队 中队长 黄锡浩上尉，重新定义了「特别出演（客串）」外，展现了极度强烈且不容忽视的满满存在感。

剧中，黄锡浩是一个同时具备幽默感、领导魅力与人情味的立体角色。即使只是特别出演，他依然展现出对整部作品具有影响力的存在感，影响了整部剧的走向，重新定义了「特别出演」——「表现极其出色」。



李相二首先负责了剧中的笑点。在KCTC训练中被评为优秀中队后，黄锡浩感动不已的模样；以及为了救助姜成宰（朴志训 饰），双臂打著石膏却用摩斯密码发出求救讯号的搞笑画面，都让观众们会心一笑。他在接到大队长电话时像是拥有全世界般兴奋，但下一秒又迅速陷入挫折，情绪转换自然流畅，展现出「让人又爱又恨」的魅力角色典范。



感动则来自李相二的真诚演技。黄锡浩以身体挡下即将掉落的标示牌、保护姜成宰的瞬间，与平时轻松搞笑的形象形成强烈对比，带来强烈的戏剧冲击力。他喊出「我黄锡浩，如果能保护我们中队员，就算四肢都断了也绝不会倒下」的台词，以及「虽然答应不让任何人受伤，但这并不容易」的平静告白，都完整呈现出一位珍视士兵的领导者责任感。



他也推动了剧情发展。在第7、8集中，面对食物短缺引发士兵冲突的局面，他以中队长身份承担责任并细腻描写寻找解决方法的过程。在与行政补给官朴宰英（尹敬浩 饰）的对立场面中提升了紧张感，并引导士兵们在分享野菜拌饭的过程中凝聚团结力量，完整呈现剧集的核心讯息，带动士气大增。

李相二再发布会时有提到，自己是前一年收到特别出演邀约：「对方说这是一个很有趣的角色，但很快就会结束。结果开始拍摄后，戏份越来越多。我还问过『这不会太特别（太多）了吗？』最后还是一直和大家拍到最后，也一路走到了今天。」



他以爆料的方式再度引发笑声，接著又说：「相反地，在拍摄过程中，我感受到剧组对黄锡浩这个角色的喜爱非常深厚，这让我觉得很好，所以今天也来了，还上了《藉口GO》聊了很多。」他不只是特别出演，甚至出席了发布会，还跟主演一起上节目宣传，也在宣传的主海报上露脸，根本就是主演之一啊。XD



此外，李相二将於11日出演音乐节目 Mnet《M Countdown》，与在《菜鸟伙房兵》中以偶像团体形式登场的「味觉Boyz」成员们一起带来特别舞台演出，大家一起期待吧～。（＊延伸阅读：「幻想MV竟然成真了！」《菜鸟伙房兵》味觉男孩携手李相二登《M Countdown》打歌，剧迷敲碗成功！）

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