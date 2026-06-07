V當兵同期猛爆料12片、RM請客反被刷66萬！BTS軍中故事連環爆，網友戰翻：消費偶像vs人帥心善

防彈少年團成員們的軍旅生活片段近來一一被曝光，原本應該是溫馨或搞笑的小故事，卻因為部份網友「連續爆料」引發網友兩極反應，有人覺得有趣，也有人質疑是不是在利用明星的善意蹭流量。

最近一位與V在陸軍訓練所同期一個月的網友，透過社群平台接連上傳了多則與V（金泰亨）有關的影片，包括「和BTS V哥一起去教會過聖誕節的故事」、「節目上的泰亨哥和現實中的泰亨哥一模一樣」等，光是相關Reels內容就多達12支。



隨著內容引發討論，V本人親自現身留言區，開心地說：「好久不見啊，你記憶力真的不是開玩笑的。」但隨著更多影片持續發佈，部份網友開始質疑「這是在賺點閱率吧？」面對質疑聲浪，該網友一度表示會停止上傳，沒想到V又跑來留言：「幹嘛不繼續讓更多人知道？ 很有趣啊，我都不記得了。」還鼓勵他繼續。網友因此決定恢復更新，並表示「是泰亨哥親自叫我繼續的」。 然而批評聲並未平息，有人認為「藝人也有私生活」、「差不多該停了吧」。 見狀，V再度留言緩頰：「我看大家雖然很多人喜歡你的影片，但也有不少人擔心。 我一直為你加油，你的夢想我忘了，但你身材很好，應該是健美先生吧？ 加油！」



V的故事引發討論之際，RM（金南俊）的軍中趣事也被重新翻出來。 RM曾透露，他在軍中時把卡片借給隔壁中隊的弟兄，原本只是讓大家去PX（軍隊裡的便利店）買點餅乾零食來吃，沒想到回來一看——竟然被刷了66萬韓元！RM無奈地說：「他們連蝸牛面膜之類的生活用品都買了，結果POS機還被刷到當機，店員說這是史上第一次。」他事後核對明細，發現品項超過100種，原來那些弟兄是想買東西寄回家給爸媽。 結果分隊長把他叫去質問：「你到底在做什麼？」他只好尷尬道歉。



兩起事件曝光後，網友反應相當兩極。 針對RM的故事，有人說：「叫你去買餅乾，這樣太誇張了吧」、「再有錢也要有個限度」、「把人家好意當應該的」; 但也有人緩頰：「RM算是幫人家代勞孝順了」、「他自己都沒生氣，網友就別管了」。

而對於V的連載爆料事件，粉絲則大多讚賞他的大氣與溫暖：「不愧是V，被消費還反過來安慰人」、「那個健美先生留言快笑死」、「泰亨真的個性好好」。 不過也有網友認為，網友應該見好就收，不該因為藝人客氣就無限上綱。

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