GD按讚車銀優「逃稅道歉文」引爆討論！兩人去年才在APEC晚會同台，意外洩漏好交情

男團BIGBANG成員G-Dragon（權志龍）最近被發現悄悄按讚了ASTRO成員車銀優的「逃稅爭議道歉文」，引發全網熱議。
車銀優日前因捲入逃稅疑雲，8日在IG發出長文公開道歉，表示自己尊重國稅局的調查程序，已補繳所有相關稅金，並強調「不會用『不知道』或『別人的判斷』來迴避責任」。這篇貼文除了吸引大林集團第四代、網紅李珠英按讚之外，竟然連GD也默默按下愛心，而且直到13日都還掛在上面，等於公開表態力挺，讓網友紛紛驚呼：「原來他們這麼熟？」
GD與車銀優的交情早有跡可循。去年APEC（亞太經合會）領袖峰會的歡迎晚宴文化表演上，兩人曾一起出席。當時GD戴著傳統韓帽帶來特別舞台，而還在服役中的車銀優則以「軍人身分」擔任主持人。事後GD官方YouTube頻道公開的幕後影片中，也能看到兩人開心打招呼，車銀優還對前輩敬禮致意，互動相當有愛。此外，2024年還曾流出他們一起拍的「人生四格」即時照片，意外曝光私下好交情。
지드래곤과 차은우— 피플원 (@peacepIusone88) November 5, 2025
세계관 충돌 같다 pic.twitter.com/6Hpku4RZdu
至於車銀優的補稅金額，先前一度傳出高達200億韓元，但經紀公司Fantagio於9日澄清，實際補繳金額約為130億韓元。公司說明，部分金額會隨著國稅局的退稅程序進行調整，目前車銀優已全額繳清個人所得稅，後續還會針對法人稅與增值稅中重複課稅的部分申請退稅。車銀優預計將於2027年1月27日正式退伍。
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞