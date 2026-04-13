GD按赞车银优「逃税道歉文」引爆讨论！两人去年才在APEC晚会同台，意外泄漏好交情

男团BIGBANG成员G-Dragon（权志龙）最近被发现悄悄按赞了ASTRO成员车银优的「逃税争议道歉文」，引发全网热议。
车银优日前因卷入逃税疑云，8日在IG发出长文公开道歉，表示自己尊重国税局的调查程序，已补缴所有相关税金，并强调「不会用『不知道』或『别人的判断』来回避责任」。这篇贴文除了吸引大林集团第四代、网红李珠英按赞之外，竟然连GD也默默按下爱心，而且直到13日都还挂在上面，等於公开表态力挺，让网友纷纷惊呼：「原来他们这么熟？」
GD与车银优的交情早有迹可循。去年APEC（亚太经合会）领袖峰会的欢迎晚宴文化表演上，两人曾一起出席。当时GD戴著传统韩帽带来特别舞台，而还在服役中的车银优则以「军人身分」担任主持人。事后GD官方YouTube频道公开的幕后影片中，也能看到两人开心打招呼，车银优还对前辈敬礼致意，互动相当有爱。此外，2024年还曾流出他们一起拍的「人生四格」即时照片，意外曝光私下好交情。
지드래곤과 차은우— 피플원 (@peacepIusone88) November 5, 2025
세계관 충돌 같다 pic.twitter.com/6Hpku4RZdu
至於车银优的补税金额，先前一度传出高达200亿韩元，但经纪公司Fantagio於9日澄清，实际补缴金额约为130亿韩元。公司说明，部分金额会随著国税局的退税程序进行调整，目前车银优已全额缴清个人所得税，后续还会针对法人税与增值税中重复课税的部分申请退税。车银优预计将於2027年1月27日正式退伍。
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