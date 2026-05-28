韓國人氣女團ILLIT八月首度來港開唱 ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG

韓國人氣女團ILLIT即將於2026年8月22日假亞洲國際博覽館10號展館 — 舉行ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG，這不但是她們出道兩年後的首次訪港開唱，萬眾期待的香港站更是本次亞洲巡迴演出的壓軸終點站，對陪伴已久的GLLIT（ILLIT的粉絲名）而言，有著無法替代的特殊紀念意義。

是次巡迴演出將橫跨七個站點，分別走訪首爾、愛知、大阪、福岡、兵庫、東京及香港。透過本次巡演，五位成員將以耀眼奪目音樂實力和舞台蛻變，完美展現與此盛大演出規模相匹敵的頂尖實力，備受全球GLLIT（粉絲名）的矚目與期待。本次香港站演出票價分為港幣$1,799、$1,399、$1,099及$899。所有購買$1,799門票的觀眾將可參與演前彩排，並獲得香港場專屬明信片套裝。成功在2026年5月26日中午12時至2026年6月1日中午12期間於Weverse登記的GLLIT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員將合資格於2026年6月10日下午2時至晚上11:59時經購票通(Cityline) 參與會員優先購票。公開售票將於2026年6月11日下午2時時透過購票通(Cityline) 及大麥正式發售。

本次巡演以「遊戲」為題，講述五位成員在虛擬世界中與粉絲邂逅、最終跨越至現實世界的奇幻故事。演唱會結構將仿照解謎遊戲，以層層推進、逐一解鎖關卡的方式展開舞台結構，再結合細膩展現 ILLIT 音樂世界的視覺呈現，無疑將成為這場演唱會的最大亮點。海報上的五個心形圖案象徵遊戲中常見的「生命值」，巧妙呼應五位成員的人數。這場演出如同按下啟動鍵，標誌著 ILLIT 即將開啟一段全新的旅程，必將為粉絲們帶來甜蜜的驚喜。精心編排的歌單記錄了 ILLIT 的成長歷程，營造出百分之百的沉浸式體驗；除了眾多風靡全球的熱門曲目，成員們更準備了僅在「PRESS START」限定登場的特別舞台。作為 ILLIT 出道以來的首場單獨演唱會，「PRESS START」不僅備受全球 GLLIT（ILLIT的粉絲名）的矚目，更具有里程碑式的非凡意義。

ILLIT作為 2023 年透過 JTBC 選秀節目《R U Next?》經由全國大眾投票選出的實力派女子組合，ILLIT 在出道後便展現了海內外的超高人氣。她們以現象級出道曲〈Magnetic〉為起點，隨後接連推出〈Cherish〉、〈NOT CUTE ANYMORE〉、〈Tick-Tack〉與〈Lucky Girl Syndrome〉等眾多大熱金曲，不僅在各大音樂節目中名列前茅，出道後立即獲多個音樂節目冠軍的傲人成績。此外，她們出色的人氣與實力更獲得國際市場的廣泛認可，不僅憑藉〈Magnetic〉強勢攻入美國 Billboard 告示牌排行榜，更創下歷史，成為首個以出道曲登上英國官方單曲榜（Official Singles Chart）第 80 位的韓國流行女團。

售票詳情

ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG

日期: 2026年8月22日（星期六）

時間: 晚上7時

地點: 亞洲國際博覽館10號展館

門票: 港幣$1,799*、$1,399、$1,099、$899 (全場座位)

*所有購買$1,799門票的觀眾將可參與演前彩排，並獲得香港場專屬明信片套裝。

GILLIT MEMBERSHIP (GLOBAL)會員優先售票

2026年5月26日(星期二) 中午12時至2026年6月1日（星期一) 中午12時 (當地時間)

必須於上述登記期間到Weverse登記方可參與會員優先購票，登記詳情請上Weverse查閱。

GILLIT MEMBERSHIP (GLOBAL)會員優先售票

2026年6月10日（星期三）下午2時至晚上10時 (當地時間)

售票平台：購票通(Cityline)

網上購票：www.cityline.com

公開發售

2026年6月11日（星期四）下午2時起 (當地時間)

售票平台：購票通(Cityline) 及大麥 (Damai)



售票平台：購票通(Cityline)

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息）



售票平台：大麥 (Damai)

購票渠道：大麥APP

客服熱線：+86 1010 3721（星期一至日，早上9時至晚上8時)





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