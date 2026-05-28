朴恩斌、車銀優 Netflix 韓劇《超能路人甲》全球爆紅！橫掃64國TOP10、衝上世界第2掀超能力冒險熱潮

Netflix 熱門韓劇《超能路人甲》在上線第二週的27日，創下790萬觀看次數（觀看時長除以劇集總時長），登上全球非英語節目排行榜第2名，人氣持續飆升中～。（未公開劇照曝光）

此外，該劇還打進全球64個國家的TOP10排行榜。同時公開的未公開劇照，也完整收錄了「海城市4人幫」從獲得超能力的瞬間，到拯救海城市為止的旅程。



《超能路人甲》是一部超能力喜劇冒險作品。故事以1999年世紀末為背景，描述一群偶然獲得超能力的平凡小人物，為了守護世界，與威脅和平的反派展開奮戰的故事。

公開的劇照中，也捕捉到為了尋找自由而自導自演事件的「殷彩馜」（朴恩斌 飾），以及被捲入事件的孫京勳（崔代勳 飾）、姜羅賓（林成宰 飾）之間既搞笑又帶點心酸的化學反應。







滿身鮮血、成為目標的李雲情（車銀優 飾），則揭開了他過去曾以「神童」身份被培養長大的隱藏故事，同時展現出強烈威脅感。







原本無法好好控制能力的3人組逐漸成長，而李雲情也慢慢克服內心創傷，這段過程帶給觀眾共鳴、安慰，以及令人動容的情感。你也跟上這般超能力列車的冒險旅程了嗎？



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