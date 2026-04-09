車銀優親上火線認了稅務爭議！ 200億逃稅疑雲落幕「都是我責任」

韓國「國民臉天才」、男團ASTRO成員兼演員車銀優早前爆出高達200億韓元的逃稅疑雲，沉默3個後終於在4月8日親自發聲，直接終結外界連日來的揣測。

車銀優這天在自己IG上寫下：「最近關於我的納稅爭議，讓粉絲以及許多人感到失望和混亂，真心向大家道歉。」他坦言，已經尊重國稅廳的程序與結果，為了不要再讓紛爭擴大，相關稅金已全部繳清，剩下的程序也會誠實面對。

他更強調：「我有沒注意到的地方，責任也都在我身上。 不管什麼理由，我都不會用『不知道』或是『別人的判斷』這種話來逃避。」接著透露，在活動過程中為了更穩定地繼續演藝事業，準備過程中成立了公司法人，「但現在回頭看，確實有些細節沒有留意到，而這份責任不在我的家人或公司，我認為在我自己身上。」最後車銀優也承諾：「為了不讓同樣的問題再次發生，未來我所有活動都會用更謹慎、更嚴格的標準來檢視自己。」



事實上，先前有媒體爆出車銀優透過媽媽設立的公司涉嫌逃稅，被國稅局追徵約200億韓元，消息一出震撼演藝圈。 更因為過程中被質疑有「故意嫌疑」，導致爭議越滾越大。 如今他本人親自說明並道歉，外界也關注這場風波能否就此平息。

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