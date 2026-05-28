韓國天團Super Junior成員崔始源擔任《The Art of Wellness》創刊號封面，分享身心健康哲學

Iconic Media Partners 宣佈亞洲第一本專注身心健康與生活時尚雜誌《The Art of Wellness》於今日正式面世。全英文內容的《The Art of Wellness》，致力以多媒體平台、各式各樣的「離線」實體活動及體驗，啟發大眾活出更好人生、熱愛生活、成就自我。創刊號邀請韓國天團 Super Junior 成員崔始源及《怦然心動的人生整理魔法》創始人近藤麻理惠擔任封面人物，向大家分享和剖釋他們的身心健康哲學，為讀者帶來深度啟發。

一起探索以時間、空間與內在平靜為核心的「正念奢華」

洞察力且具備科學實證的深度內容，引領讀者成為更健康、更完整的自我；並聚焦於身心健康領域中，持續創新並帶來深遠影響的人物、先鋒與品牌，塑造當代健康生活的新典範。

《The Art of Wellness》出版人聯合創辦人 Anne Lim-Chaplain 表示：「作為亞洲第一本專注身心健康與生活風格雜誌，《The Art of Wellness》以其獨特定位，致力推動亞洲地區更具覺知與整全的生活方式。」她續表示：「身心健康遠超一種潮流趨勢，我們視之為一股具轉化的力量，能夠重新塑造個人、社群以至企業的成長與發展。」Anne 是一位具前瞻視野的企業家，曾創辦並領導多個成功媒體品牌，包括擔任《Prestige Hong Kong》及《#legend》雜誌的創刊出版人。

三大重磅封面故事，重中之重聚焦韓國天團 Super Junior 成員、韓流巨星崔始

《The Art of Wellness》創刊號呈獻三大重磅封面故事，重中之重聚焦韓國天團 Super Junior 成員、韓 流巨星崔始源的獨家深度專訪。崔始源為封面拍攝了一輯唯美相片，展現他從容閒適的風采，神態自 若，眼神溫暖且充滿自信，笑容真摯，完美詮釋內外修的健康魅力。在訪問中，他分享其身心健康哲學，特別重視每一天的早晨時光，認為那是開展新一天的關鍵時刻，因此他早上必定祈禱和做運動。身型一直保持在最佳狀態，他的秘訣是飲食均衡多樣，盡量不挑食；無論身在何處或多忙碌，仍會盡 量堅持做掌上壓、仰臥起坐和深蹲，動作不複雜，持之以恆是最關鍵。除了照顧身體，他同時強調心 靈的呵護，崔始源表示：「放下不需要的事物、好好照顧自己的健康、常懷感恩之心——這三件事是 我一生堅守的信念。」他續剖白：「人生毋須急於求成，應該放慢步伐，多愛自己一點，並在這個旅 程中更善待自己。」他同時強調：「我認為最重要的是學會接納真實的自己，並有意識地去愛這個版 本的自己。」他將身心健康定義為一種柔韌而不折斷的能力——在生活震盪時，仍能靈活應對，而非 抗拒改變。





關於《The Art of Wellness》

《The Art of Wellness》是亞洲第一本身心健康與生活時尚雜誌，透過多媒體平台引領大眾活出更好人生、熱愛生活、成就自我。透過獲獎級的新聞寫作、富感染力的視覺美學及細膩的敘事方式，品牌鼓勵讀者實踐有意識的生活方式，並重新定義以時間、空間與內在平靜為核心的「正念奢華」。以啟發思考、促進對話及推動正向影響為核心，《The Art of Wellness》致力成為引領整全生活方式的可信權威平台。

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