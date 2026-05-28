G-Dragon、Jennie 現身同場活動 再掀話題！過往緋聞再度被翻出來討論

男團 BIGBANG 成員 G-Dragon 與女團 BLACKPINK 成員 Jennie 現身同場海外活動，再度成為話題焦點。過去曾因戀愛傳聞與分手傳聞備受矚目的兩人，近來也多次在官方場合被捕捉到同場出現，因此持續受到關注。

26日，首爾永登浦區某處舉辦某精品品牌系列時裝秀 Photo Wall 活動。當天現場除了演員李政宰、朴敘俊、金高銀、高胤禎、RIIZE元彬...等多位明星出席之外，也吸引大量媒體關注。





其中最受矚目的，無疑就是 G-Dragon 與 Jennie。兩人過去同屬 YG 娛樂，並曾在 2021 年爆出戀愛傳聞。當時 Jennie 被拍到從 G-Dragon 家中離開，引發交往疑雲，但經紀公司當時僅表示：「藝人的私生活難以確認。」之後也曾傳出分手說，但同樣從未獲得正式證實。

此後，兩人仍持續在各種公開與非公開場合出現「同場動線重疊」的情況而引發討論。2024 年 2NE1 出道 15 週年演唱會上，兩人被拍到刻意保持距離而坐，引發熱議；2025 年 1 月，兩人也一同出席法國巴黎時裝秀。同年舉辦的頒獎典禮《Melon Music Awards 2025》（MMA 2025）上，兩人也再度同場現身。



今年初，G-Dragon 被發現曾對 Jennie 的舞台影片按下「讚」後又取消，再次在網路上掀起討論。該影片是今年 1 月由 Golden Disc Awards 官方帳號上傳，內容為 Jennie 在台灣台北大巨蛋舉行的第 40 屆《Golden Disc Awards》表演舞台畫面。

影片中，Jennie 透過〈Filter〉、〈Damn Right〉、〈Like Jennie〉等舞台展現強烈魅力，不僅舞台掌控力出色，穩定的現場演唱實力也獲得好評。之後又傳出 G-Dragon 曾按讚該影片的消息，讓網友們出現各種不同解讀。目前該按讚已被取消。

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