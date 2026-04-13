母胎美男認證！柳鎮兒子燦皓「神顏」撞臉BTS V，全網狂敲碗：快出道，不要浪費這顏值啊

還記得《爸爸！我們去哪裡？ 》裡的柳鎮的兒子燦皓嗎？ 轉眼間他已經長成帥氣小鮮肉啦！

演員柳鎮的兒子燦皓近日因女演員朴探熙在SNS上公開的一段影片，瞬間引發網友熱烈討論。 影片中的燦皓正在認真塗抹保養品，清秀的五官加上水煮蛋般的透嫩肌膚，讓大批網友驚呼：「這顏值合理嗎？」

朴探熙在發文中也忍不住大讚他：「你青春期長這樣可以嗎？」滿滿的驕傲感藏不住。 影片中更直接打上「演員柳鎮兒子燦皓近況」、「燦皓啊，沒想過當模特兒嗎？」等字幕，話題性十足。最讓網友驚豔的是，燦皓完美繼承了爸爸柳鎮的帥氣基因，甚至被說神似防彈少年團成員V（金泰亨）。 深邃的雙眼皮、高挺的鼻樑，加上吹彈可破的好皮膚，完全就是「母胎美男」的代表！



影片曝光後，網友紛紛湧入留言：「太帥了吧，皮膚又好」、「乾脆去當演員啊，燦皓」、「拜託去當模特兒」、「小時候的模樣還在，真的有好好長大，太讓人感動了」、「以前看《爸爸！我們去哪兒》最愛你們家了」，迴響超熱烈。



還記得2013年，柳鎮帶著兒子燦皓參加MBC人氣親子綜藝《爸爸！我們去哪裡？ 》，當時可愛又懂事的燦皓圈粉無數。 轉眼間10多年過去，當年的小萌娃如今已暴風成長為帥氣少年，讓不少看著他長大的姨母粉絲感嘆：「時光飛逝啊！」

目前燦皓並未正式出道，但這波顏值討論熱潮，已經讓不少經紀公司與粉絲敲碗他未來進軍演藝圈的可能性。 究竟會不會繼承爸爸的演員之路？ 大家都在等著看！

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