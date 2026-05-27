【圖】一出場就是焦點！GD現身CHANEL大秀，同框CEO與奧斯卡影后畫面掀韓網熱議！

GD（權志龍）於26日出席在首爾永登浦區舉行的 CHANEL Métiers d'art 2026 工坊系列時裝秀。

當天看秀造型以一件以「春景畫作」為靈感的外套成為亮點，整體宛如將藝術畫作直接穿上身，搭配簡約下身與低調配件，讓視覺焦點自然集中於外套本身，也更突顯他一貫兼具藝術氣息與隨性質感的穿搭風格。



而 GD 秀場座位依舊穩坐頭排最核心位置，左側是 CHANEL CEO Bruno Pavlovsky，右側則是奧斯卡影后 Marion Cotillard，也立刻在韓網掀起熱烈討論。韓網友紛紛留言：「CEO 和 GD 都好可愛」、「繆斯果然不一樣」、「今天看起來格外年輕」、「坐在 CEO 旁邊，還是最後登場，CHANEL 最愛 GD 真的說得過去」、「哦～旁邊是 Marion Cotillard 耶」、「在 CHANEL 的待遇確實不一樣」等。

另一方面，GD 近期也與太陽、大聲以 BIGBANG 完整體身份登上 2026 年美國科切拉音樂節（Coachella），時隔多時再度合體登台。同時也宣布將於 8 月舉行 BIGBANG 出道 20 週年紀念演唱會，作為重要紀念活動之一，消息一出也引發不少期待。



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