《我的王室死對頭》驚爆全員「有前科」！林知衍、許楠儁領銜12位「鐵窗巨星」，「進獄風」劇照大公開

怎麼會有這麼巧的事！隨著林知衍、許楠儁主演的SBS奇幻浪漫喜劇《我的王室死對頭》話題度不斷升高，觀眾赫然發現，劇中從男女主角、反派、 到長輩和甘草演員，竟然都在各自的經典舊作裡「進去蹲過」！網友爆笑調侃：難怪每個人眼神都這麼狠，原來全是剛放出來的XD

頂流重刑犯！男女主角帶頭「進去蹲」

林知衍在本劇中飾演穿越女主申瑞霜（姜團心），說到蹲監獄，想必大家一定會立即想起她在《黑暗榮耀》裡的經典角色「涎鎮啊~」，被宋慧喬飾演的文同珢費勁九牛二虎之力送進監獄，穿著囚服在裡面播報氣象的畫面至今仍是經典！



飾演男主角車世界的許楠儁，則曾在2024年劇集《法官大人》中飾演黑幫繼承人金相赫，性格暴戾、咄咄逼人。



瘋批反派、經紀人與大勢綠葉組

飾演反派崔門道的演員張勝祖，曾在2020年的《抓住你的衣領》裡飾演背叛女主的小說家「薛宇宰」，在劇中也是變態感拉滿，最後難逃法網。



飾演白光男的金玟錫，曾在2017年《被告人》裡飾演男主角朴政宇（池晟 飾）的獄友「李晟奎」，因肇事逃逸加襲警被關，在獄中靠著察言觀色活躍氣氛。



白智媛飾演瑞霜和智孝的經紀公司老闆洪富宣，她在2019年《各位國民》中化身極道大姐大「朴真熙」，高利貸吸血不手軟。



飾演孫室長的尹炳熙，曾在2022年《Insider 知情人》飾演綽號石頭的星州監獄囚徒「金宇尚」，對男主角金耀漢（姜河那 飾）大打出手。



飾演考試院總務的朴真宇，曾在2017年《Untouchable》飾演飾演黑警偵探科長「朴太真」，壞事做盡當然被關。



震撼！連阿公阿嬤、姑姑們也「進去過」？

國民媽媽也有黑歷史！飾演申瑞霜奶奶的金海淑，曾在2017年《理判事判》飾演犯罪心理學教授柳明熙，一直將女主李貞珠（朴恩斌 飾）當做親女兒看待，最後人設大崩壞淪為階下囚。



飾演車世界爺爺的尹柱相，曾在2017年《名不虛傳》飾演女主崔妍京（金亞中 飾）的父親、韓醫院院長「崔千術」，因遭到報復而短暫關進拘留所。



飾演車世界大姑的鄭英珠，曾在2023年電影《阿修羅場： 虎毛之戰》飾演監獄大姐大，戰力值直接封頂。



飾演車世界二姑的白恩惠，曾在2024年《偶然成為家人》（港譯：重組家庭）飾演姜海俊（裴賢聖 飾）的母親「姜瑞賢」，當年因為意外捲入命案被捕。



飾演車世界精神科醫師鮮於貞賢的鄭宰光，則曾在2024年緝毒劇《聯結》飾演男主張在京（池晟 飾）的下屬刑警金昌秀。



唯一清白！網民笑稱：難怪她是女明星

在一片「前科犯」的包圍下，主角團裡唯一身家清白、完全沒坐過牢的，竟然只有飾演尹智孝的 李世熙！難怪網民紛紛笑瘋點評：「不愧是朴老師姐姐，一枝獨秀啊」、「真的沒看出來，奶奶和白光男居然也是那種人」、 「每一個都不普通啊，可以直接拍黑幫爭霸戰了」XD



《我的王室死對頭》每週五、六更新，海外觀眾可在Netflix同步追看！



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