BIGBANG GD＆大聲又去「新婚旅行」？甜蜜互動喝交杯酒，太陽幽默回應：我一點都不羨慕呢！

4日，GD（權志龍）在自己的 IG 限時動態分享了一段影片，並配文「新婚旅行的最後一晚」，畫面中他與大聲甜蜜對望，坐著喝交杯酒，宛如浪漫小劇場。

아니 ㅁㅊ 얼마나 즐거운거임?



손수 신혼여행 사진도 가져와서 편집하고

브금은 포맨-베이비베이비 너무좋은거야아~~

8초에 하트 파라락효과 아 개읏겨 ㅜㅜ pic.twitter.com/sAJUtTtk70 — 빅뱅외길인생 (@bbbbbbbig_8) April 4, 2026

其實，自2016年起，GD 就經常以「新婚旅行」為概念，分享與大聲的趣味互動照片。他甚至曾寫下「感覺像是和大聲一起新婚旅行」，並公開兩人的旅行照片。昨日在機場，有粉絲問太陽是否看了 GD 的限時動態，提到 GD 和大聲「坐著喝交杯酒」，太陽幽默回應：「我一點都不羨慕呢！」



아니 ㅁㅊ 얼마나 즐거운거임?



손수 신혼여행 사진도 가져와서 편집하고

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8초에 하트 파라락효과 아 개읏겨 ㅜㅜ pic.twitter.com/sAJUtTtk70 — 빅뱅외길인생 (@bbbbbbbig_8) April 4, 2026

這次的限動也再次掀起熱議，網友留言直呼：：「看來很開心啊哈哈哈」、「爲什麼看起來很幸福」、「每次都不忘喝交杯酒啊哈哈哈」、「太陽表示一點都不羨慕 哈哈哈」、「還是老樣子啊」、「想像編輯上傳的樣子，好可愛」、「還一起去看孫興慜比賽了」、「大家看起來關係都很好」等等。





BIGBANG 今年迎來出道20週年，確定登上2026年美國科切拉音樂節（Coachella），將於4月12日與4月19日連唱兩週。早在2020年，他們就曾受邀登台，但因疫情取消。今年G-D、太陽與大聲將以「BIGBANG」之名再度合體，象徵團體重啟與正式回歸的重要舞台，讓粉絲們都相當期待！

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