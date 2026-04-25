ALLDAY PROJECT成員Tarzzan當面向GD「要電話」！互動超自然掀熱議，網讚：很有分寸感也很聰明、好羨慕

小自己14歲的後輩當面向GD要電話？互動影片曝光後在網路上瘋傳，引發熱議。

23日，GD（G-Dragon，權志龍）出席設計師 Verdy 的個人展覽活動。當天現場除了他之外，還有多位藝人到場，而他與 ALLDAY PROJECT 成員 Tarzzan 同框的影片曝光後，立刻引發關注。



當天有網友在社群平台上以「Tarzzan 拿到 GD 的電話了」為題，瘋傳兩人互動影片。畫面中，Tarzzan 自然地對 GD 說：「大哥，我會聯繫你的」，並遞上手機；GD 則回應：「你不是已經有我號碼了嗎？」隨後直接幫對方輸入並留下自己的聯絡方式，互動十分自然。

아니 ㅌ ㅏ잔님이 지드래곤 번호 땄음

미치겠닼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/9OwG9EJpOr — dd (@ariesmauve) April 23, 2026

影片曝光後，網友紛紛留言表示：「不是 Tarzzan 是社交高手吧？時機真是絕了」、「很有分寸感也很聰明」、「完全就是哥哥弟弟的氛圍」、「太自然地要號碼了」、「GD 的臉真的好可愛啊 ！少年美」、「你們倆看起來很熟，以爲已經有號碼了」、「好羨慕羨慕 Tarzzan」等等。

另一方面，GD 近期也與太陽、大聲以 BIGBANG 完整體身份，登上2026年美國科切拉音樂節（Coachella），並宣布在8月舉行 BIGBANG 出道20週年紀念演唱會，消息一出讓粉絲相當期待。而 Tarzzan 所出演的 Netflix 全新綜藝《到底為什麼要登山？》則預計於8月播出，同樣備受關注。



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