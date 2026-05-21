預告高調打劇名、本播全刪光！孔升妍《劉Quiz》份量遭砍剩20分鐘，《21世紀大君夫人》6字憑空消失

MBC電視劇《21世紀大君夫人》才剛播完，結局週就爆出歷史歪曲爭議，製作團隊與主演們紛紛低頭道歉。 不過被外界視為「最大受惠者」的演員孔升妍，卻在此時登上tvN《劉Quiz On The Block》，引發討論。

新一期的《劉Quiz On The Block》迎來出道15年終於迎來全盛期的演員孔升妍。 她在《21世紀大君夫人》中飾演「大妃娘娘」尹苡廊一角，獲得不少觀眾好評。 在主演IU與邊佑錫陷入演技爭議之際，孔升妍被韓媒封為「最大受惠者之一」。

先前公開的預告中，劉在錫直接說出「15年來迎來的全盛期」，孔升妍也透露接演原因：「我也好想搭上IU、邊佑錫那班列車。」製作單位更直接下標「憑藉《21世紀大君夫人》迎來15年來的全盛期」。沒想到《21世紀大君夫人》在最後一週爆出歷史歪曲爭議，《劉Quiz》也慘遭波及。 製作單位20日發佈的官方新聞稿中未提《21世紀大君夫人》一個字，只說孔升妍會聊無名時期的甘苦，以及和妹妹TWICE定延互相扶持的故事，被外界解讀為「刻意避開爭議」。



正式節目播出後，觀眾們發現節目組全面禁提《21世紀大君夫人》，劉在錫僅介紹說「孔升妍在出道15年後迎來了全盛期」，預告片中曾出現「憑藉《21世紀大君夫人》在出道15年後迎來全盛期」的字幕也被替換成了「走進出道15年後演技獲得認可的演員孔升妍的故事」。 當天的出演份量也被剪輯到只剩下20分鐘。



韓國網友也在論壇上熱烈討論此事，不少人直言「受惠者就是受惠者」，認為孔升妍正是因為《21世紀大君夫人》這部劇才得以登上《劉 Quiz》，「不是受惠者的話，怎麼有辦法上那個節目？」也有網友質疑「魯尚炫、孔升妍為什麼這麼安靜？」指出主演 IU 和邊佑錫已道歉，但配角群卻毫無動靜，「為什麼配角都不道歉？」、「老實說孔升妍也該寫道歉信吧？」更有網友表示「搭同一班列車，為什麼只有她安靜？」也有網友為孔升妍抱不平，認為「演技好的時候就把孔升妍捧上天，真的要罵的時候大家都裝瞎」，感嘆她成了選擇性開罵的犧牲品。





此外，《21世紀大君夫人》導演朴峻華19日面對媒體時淚崩道歉，編劇柳智媛也在MBC官網貼出道歉文，主演IU與邊佑錫更是早於導演第一時間已道歉。

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