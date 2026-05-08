aespa 真的用上「權志龍使用券」？GD 驚喜助陣新曲〈WDA〉Feat.，夢幻組合掀起熱烈討論！

GD 和 aespa 這個組合好新鮮，大家期待他們的合作曲嗎？

人氣女團 aespa 將在正規二輯《Lemonade》回歸前，於11日下午6點搶先公開先行曲〈WDA（Whole Different Animal）〉，而這次最大的驚喜，莫過於 GD（權志龍）親自參與 Featuring。



不只如此，GD 還直接參與自己 rap part 的製作，讓粉絲對歌曲完成度更加期待，也更加好奇 aespa 與 GD 這次究竟會碰撞出什麼樣的音樂火花。〈WDA〉則是一首以 Hip-hop 為基底的舞曲，搭配氣勢強烈的 synth bass 與厚重 hook，整體氛圍相當強烈，也展現 aespa 更成熟、更具攻擊性的音樂風格，同時預告世界觀即將開啟全新篇章。



尤其 aespa 先前曾出演綜藝《Good Day》，還成功標下「志龍券（GD 使用券）」，當時就已掀起高度討論。Defconn 還笑說：「不管什麼請求都能答應，甚至權志龍可以去你家幫忙大掃除。」現場出演者也紛紛提出各種願望，包括 Featuring、打蟑螂、出演作品、作曲等，讓現場笑聲不斷 XD



最後因競爭太激烈，製作組直接把最終決定權交給 GD，最終由 aespa 成功獲得「志龍券」。當時 Ningning 還笑問 GD：「所以到底是可以幫忙打蟑螂，還是能 Featuring？」GD 則回應：「會照 aespa 成員想要的去做。」也讓這次合作更加添想像空間，粉絲更忍不住猜測：「這次真的把志龍券用在這裡了嗎？」



另外，aespa 正規二輯《LEMONADE》將在5月29日發行，新專輯共收錄包含先行雙主打〈WDA〉在內的10首歌曲，已經讓不少粉絲等不及了！

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