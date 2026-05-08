aespa 真的用上「權志龍使用券」？GD 驚喜助陣新曲〈WDA〉Feat.，夢幻組合掀起熱烈討論！
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aespa 真的用上「權志龍使用券」？GD 驚喜助陣新曲〈WDA〉Feat.，夢幻組合掀起熱烈討論！

KPOP   2026年5月8日   星期五12:22   Yuan  

（封面圖源：SM娛樂、IG@8lo8lo8lowme）

GD 和 aespa 這個組合好新鮮，大家期待他們的合作曲嗎？

人氣女團 aespa 將在正規二輯《Lemonade》回歸前，於11日下午6點搶先公開先行曲〈WDA（Whole Different Animal）〉，而這次最大的驚喜，莫過於 GD（權志龍）親自參與 Featuring。
（圖源：SM娛樂）

不只如此，GD 還直接參與自己 rap part 的製作，讓粉絲對歌曲完成度更加期待，也更加好奇 aespa 與 GD 這次究竟會碰撞出什麼樣的音樂火花。〈WDA〉則是一首以 Hip-hop 為基底的舞曲，搭配氣勢強烈的 synth bass 與厚重 hook，整體氛圍相當強烈，也展現 aespa 更成熟、更具攻擊性的音樂風格，同時預告世界觀即將開啟全新篇章。
（圖源：GALAXY Corp）

尤其 aespa 先前曾出演綜藝《Good Day》，還成功標下「志龍券（GD 使用券）」，當時就已掀起高度討論。Defconn 還笑說：「不管什麼請求都能答應，甚至權志龍可以去你家幫忙大掃除。」現場出演者也紛紛提出各種願望，包括 Featuring、打蟑螂、出演作品、作曲等，讓現場笑聲不斷 XD
（圖源：《Good Day》截圖）

最後因競爭太激烈，製作組直接把最終決定權交給 GD，最終由 aespa 成功獲得「志龍券」。當時 Ningning 還笑問 GD：「所以到底是可以幫忙打蟑螂，還是能 Featuring？」GD 則回應：「會照 aespa 成員想要的去做。」也讓這次合作更加添想像空間，粉絲更忍不住猜測：「這次真的把志龍券用在這裡了嗎？」
（圖源：《Good Day》截圖）

另外，aespa 正規二輯《LEMONADE》將在5月29日發行，新專輯共收錄包含先行雙主打〈WDA〉在內的10首歌曲，已經讓不少粉絲等不及了！

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