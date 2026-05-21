李民基爆遭高強度稅務調查！追繳鉅額稅金，公司火速回應：絕對沒有故意漏報收入

演員李民基最近驚傳被國稅廳盯上，甚至被追繳一筆不小的稅金，消息曝光後，他的經紀公司也火速對外說明，並向大眾道歉。

公司20日發出聲明表示：「因為這件事讓大家擔心，真的很抱歉。」同時強調：「李民基從出道以來，一直都很遵守稅法，老實履行納稅義務。 最近在稅務調查過程中，也都有透明提交相關資料，誠實配合調查。」



至於為什麼會被追繳稅金？ 公司解釋，主要是因為「公司的營運開支處理標準」，稅務單位跟他們對稅法的解釋有落差，才會發生這個狀況。 他們也特別強調：「絕對沒有故意漏報收入，或用不正當方法逃稅。」公司也表示，他們尊重稅務廳的調查結果，已經按照相關程序把追繳的金額繳清了。 未來也會更仔細檢討稅務跟會計管理制度，避免類似情況再發生，再次向外界致歉。



根據韓媒《Field News》早前報導，稅務廳最近對李民基進行高強度的稅務調查，追繳了鉅額稅金。 報導指出，李民基自己成立了一人經紀公司，而稅務廳主要在查他是否把部份個人收入，用公司營收的方式來處理。

不過，李民基演藝事業不受影響，他預計今年下半年會推出新作品《Crash 2：憤怒之路》，粉絲還是可以期待他的表現。

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