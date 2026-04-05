【韓網熱議】對粉絲們來說超衝擊！今年上半年離開SM的BoA與Mark，網友：真的震驚

最近，the qoo 出現一篇標題為「對粉絲們來說很衝擊今年上半年離開 SM 的2名歌手」的文章，掀起熱烈討論，而這兩位正是 BoA（寶兒）和 Mark。

首先是 BoA，她在2025年12月31日正式結束與SM長達25年的合約。BoA 於2000年以滿 14 歲出道，作為女 SOLO 歌手一直佔據頂尖地位，不僅在韓國，她在日本市場也取得獨一無二的成功，被譽為「亞洲之星」，在 K-POP 全球擴張歷程中留下深刻足跡。如今，她選擇以個人企劃公司「BApal娛樂」繼續音樂之路，開啟全新篇章。



接著是 NCT 核心成員 Mark，他在2026年4月8日結束了與SM長達10年的合約，並同步退出 NCT 127、NCT DREAM 等所有 NCT 相關團體活動。Mark 自出道以來展現的才華與努力一直深受粉絲喜愛，他的未來動向自然成為關注焦點。



兩位藝人離開 SM 的消息在粉絲圈掀起熱烈討論，the qoo 單篇留言數皆突破 1000 則，也讓這件事最近又被拿出來討論，韓網友紛紛表示：「BoA 確實很震驚」、「BoA 是 SM 的象徵性存在，真是令人震驚啊」、「我個人覺得是 BoA 和泰民」、「雖然不太瞭解 NCT，但知道 Mark 是主要成員，所以被嚇到了」、「對 NCT 粉絲來說應該是個衝擊吧」、「李秀滿都離開了，有什麼好震驚的」、「不敢相信 NCT 裡沒有 Mark 了」、「我還以為 BoA 會一直待在 SM」等。

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