趙寅成 SNS 遭惡評圍攻！曾提「戒嚴與匯率」重創製作費，酸民質疑：現在匯率怎麼不說話？

演員 趙寅成 近日在個人 SNS 表達對合作 6 年的健康品牌之感謝，沒想到評論區卻演變成政治論戰的戰場。 部份網友針對其過去關於「匯率與製作費」的發言，發起了一連串與貼文內容無關的人身攻擊與政治立場逼問。

爭議源頭：重提《人工情報》拍攝艱辛

爭議的火苗源自趙寅成上個月出演 MBC 節目《孫石熙的提問 4》時，與柳承完導演一同分享電影《人工情報》的拍攝幕後，期間提到了去年 12.3 緊急戒嚴當時的驚險情況。 劇組原定 12 月 4 日出國，趙寅成委婉道：「差點就沒辦法前往拍攝地拉脫維亞了。」柳導演則說明道，因為是緊急戒嚴的隔天，海外出國變得很困難，隨後匯率飆升，導致製作費的負擔變大。

趙寅成亦提到，因為演員必須滯留在當地，由此造成的對製作費上升更加致命。 對此，孫石熙調侃道：「你看起來比製片人還關心製作費」，趙寅成則幽默地回應：「我還是專心演戲好了」。



網民攻防：「陳述事實」還是「選擇性發言」？

雖然趙寅成的發言是對電影拍攝當時情況的說明，部份網民卻針對現階段匯率上升的狀況，對其進行指責與撻伐，紛紛湧入趙寅成的 SNS 留言：「當時抱怨匯率影響製作費，那現在匯率更嚴重，你怎麼不說話了？」、「韓元兌美元已跌破1530韓元，是不是該移民了？」、「你應該出面表達對國家的擔憂，為何那麼安靜呢？」



也有很多網友留言表示站在趙寅成這一邊： 「只是在解釋電影拍攝的困難，有必要這樣聯想嗎？」、「這根本是無理取鬧的找碴」、「難道演員要對全球匯率負責嗎？」、「趙寅成加油，別理會惡評」。

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