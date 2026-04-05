BIGBANG GD＆大声又去「新婚旅行」？甜蜜互动喝交杯酒，太阳幽默回应：我一点都不羡慕呢！

4日，GD（权志龙）在自己的 IG 限时动态分享了一段影片，并配文「新婚旅行的最后一晚」，画面中他与大声甜蜜对望，坐著喝交杯酒，宛如浪漫小剧场。

아니 ㅁㅊ 얼마나 즐거운거임?



손수 신혼여행 사진도 가져와서 편집하고

브금은 포맨-베이비베이비 너무좋은거야아~~

8초에 하트 파라락효과 아 개읏겨 ㅜㅜ pic.twitter.com/sAJUtTtk70 — 빅뱅외길인생 (@bbbbbbbig_8) April 4, 2026

其实，自2016年起，GD 就经常以「新婚旅行」为概念，分享与大声的趣味互动照片。他甚至曾写下「感觉像是和大声一起新婚旅行」，并公开两人的旅行照片。昨日在机场，有粉丝问太阳是否看了 GD 的限时动态，提到 GD 和大声「坐著喝交杯酒」，太阳幽默回应：「我一点都不羡慕呢！」



아니 ㅁㅊ 얼마나 즐거운거임?



손수 신혼여행 사진도 가져와서 편집하고

브금은 포맨-베이비베이비 너무좋은거야아~~

8초에 하트 파라락효과 아 개읏겨 ㅜㅜ pic.twitter.com/sAJUtTtk70 — 빅뱅외길인생 (@bbbbbbbig_8) April 4, 2026

这次的限动也再次掀起热议，网友留言直呼：：「看来很开心啊哈哈哈」、「爲什么看起来很幸福」、「每次都不忘喝交杯酒啊哈哈哈」、「太阳表示一点都不羡慕 哈哈哈」、「还是老样子啊」、「想像编辑上传的样子，好可爱」、「还一起去看孙兴慜比赛了」、「大家看起来关系都很好」等等。





BIGBANG 今年迎来出道20周年，确定登上2026年美国科切拉音乐节（Coachella），将於4月12日与4月19日连唱两周。早在2020年，他们就曾受邀登台，但因疫情取消。今年G-D、太阳与大声将以「BIGBANG」之名再度合体，象徵团体重启与正式回归的重要舞台，让粉丝们都相当期待！

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