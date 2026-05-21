2026起出鏡率超高的新人！從《Girigo：奪命許願》到《菜鳥伙房兵》讓你難以忽視的全昭映！

演員全昭映近來透過許多電視劇作品與觀眾們見面，不管是《榮耀：她們的法庭》中的關鍵角色李娜英女兒，或是驚悚的《Girigo：奪命許願》戲份最重的世雅，以及《柔美的細胞小將3》馴鹿的相親對象Jenny，到《菜鳥伙房兵》最新一集結尾出現，飛奔向朴志訓，讓全部阿兵哥羨慕不已的美女記者，都是可愛清新的全昭映。

其實全昭映在去年也曾在許多電視劇中出現，在宋仲基與千玗嬉主演的《我的青春》中就曾飾演女主角的學生時期，戴著大眼鏡看起來有點呆呆的全昭映與南多凜搭配，呈現出清新魅力。從2026年2月初開播的《榮耀：她們的法庭》，全昭映演出劇中一位擁有悲慘命運的少女，專為女性進行訴訟的李奈映收留了她，但她仍與惡勢力掛勾，最終她的身份曝光，是李奈映年輕時遭性侵而生下的女兒，超大反轉為劇情增加不少看點。



2026年4月24日一公開就曾登上Netflix電視劇冠軍的《Girigo：奪命許願》，描述只要透過一個APP軟體進行許願，當願望達成，APP則開始倒數24小時，時間一到，許願的人就必須付出生命作為代價。全昭映飾演劇中戲份最重女主角世雅，為了救同學也救自己，穿梭於陰陽界之間，全昭映在驚悚題材的表現上也非常出色，並成功創造話題討論。



同時在4月中開播的《柔美的細胞小將3》，全昭映也以特別演出的角色登場。在主角柔美與馴鹿的感情始終無法再推進一步時，馴鹿選擇劃清界線，甚至要求柔美介紹身邊不錯的女孩給他，柔美也真的推薦了學妹成為馴鹿的相親對象，這位可愛的學妹珍妮就是由全昭映飾演。雖然登場的畫面不是很多，但同樣讓眼尖的觀眾們一眼認出她來。



2026年5月11日才開播的漫改電視劇《菜鳥伙房兵》，由朴志訓擔任主演，二兵江成宰因為看得見別人所無法看到的遊戲設定畫面，而獨自成為闖關晉級的廚房勇士，依照遊戲中的食譜與指示破解一關關任務，料理實力不斷提升，也改變了軍中的整體氛圍。在5月20日所播出的第四集結尾，有年輕貌美的記者來到軍中採訪，她看見江成宰立即飛奔過去並且擁抱著他，這一幕令所有士兵都看傻眼，並且羨慕不已。這位可愛的記者就是全昭映，後續劇情會有什麼樣的發展呢？令人期待。



全昭映在今年還有兩部作品拍攝中，一部是與車勝元合作的《退休要員管理組》，另外一部則是之前也創下超高口碑的續集漫改作品《流氓讀書會2》。

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