Super Junior東海曝與GD×太陽過去緣分！「差點變BIGBANG」往事曝光，銀赫傻眼：20年來第一次聽說

Super Junior東海、銀赫作為嘉賓出演BIGBANG大聲主持的YouTube節目《家大聲》，整集從頭到尾笑點不斷、氣氛超歡樂。

聊著聊著，大聲突然問：「那你認識GD跟太陽嗎？」東海笑回：「不認識，但有見過。」一句話立刻勾起全場好奇，銀赫也忍不住虧他：「你是去看公開放送嗎？」



東海接著回憶練習生時期的趣事，表示當時SE7EN很照顧他。有一次他來狎鷗亭了，接到電話問我要不要出去，結果一到現場竟然看到GD和太陽已經在PC房（網咖）打遊戲，而且兩人當時整個超high，讓他印象超深刻 XD



之後一行人一起坐車去吃飯，車上放著嘻哈音樂，GD和太陽隨節奏自然搖擺，東海夾在中間只好默默跟著動，但其實全程一句話都沒說，害羞到不行。接著去吃炭火烤肉時氣氛依舊超緊張，他甚至還模仿GD語氣，引發一陣爆笑；之後又一起到漢江放音樂跳舞，讓銀赫忍不住吐槽：「這程度已經算朋友了吧！」東海則笑說自己其實跳得不好，也感嘆「YG跟SM的風格真的不太一樣」，但那之後幾乎就沒再見過面。



最後，大聲開玩笑問：「那時候如果變熟，是不是就有機會變成BIGBANG？」東海笑回：「差點就成了！」銀赫立刻說：「這不會是你編的吧？我認識你20年第一次聽說！」東海這才補充，當年因為2002世界盃影響，SM出道組一度解散，他其實差點轉去YG，甚至因為聽說要組5人男團而心動，結果後來才發現那團正是BIGBANG！讓大聲也笑說：「那我們可能會少一個人耶！」這段緣分真的太神奇了！



另外，東海近期也帶來好消息，正式推出個人SOLO專輯《ALIVE》，展現更成熟多元的音樂風格。同時也預告將舉行巡演與粉絲見面，讓人更加期待他接下來的活動與舞台表現！

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