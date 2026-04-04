T.O.P 新歌告別 BIGBANG 引關注！GD、太陽、大聲公開應援新專輯　「8:19」細節再掀熱議

曾一度宣告引退、如今再度改變心意的歌手兼演員 T.O.P（本名崔勝鉉），於4月3日帶著新專輯《ANOTHER DIMENSION》回歸樂壇，並在新歌歌詞中寫下離開 BIGBANG 的心境，引發關注。

其中收錄曲〈OVAYA (A SMALL, FILTHY SHOW WINDOW)〉格外引人矚目。他在歌詞中回望過去與 BIGBANG 的榮光與回憶，寫下：「你曾耀眼照亮的那道金黃色光芒／五個人在一起的時候確實更加幸福／把沉重的夢埋進心底／我會把它裝飾得更加美麗，這就是我的 ‘OVAYA’」，流露出對過往的懷念。同時，他也透過「留下華麗的過往，帶著新的覺悟 I'm so sorry but I loved ‘我離開 BIG-BANG!’」的歌詞，劃清與團體的界線，親自為回歸傳聞畫下句點，語氣坦率中帶有一絲遺憾。



而曾與他並肩走過輝煌時期的 GD（權志龍）、太陽和大聲，也以行動表達支持，透過 IG 限時動態為他的回歸應援。GD 於4日在 IG 上傳 T.O.P 專輯《ANOTHER DIMENSION》的封面與串流認證照，親自為新作宣傳；太陽與大聲也分享專輯封面貼文，低調為昔日隊友加油。



另外，有網友發現 GD 截圖時間為 8:19，正好是 BIGBANG 的出道日，細節再度掀起討論。韓網友紛紛表示：「在各自走自己的路的情況下，我認爲可以以舊情上傳」、「看來是在應援啊！成員們對 BIGBANG 活動都是真心的」、「支持各自走的路反而更好」、「但是私下好幾年沒見面了」、「男人們的友情真好，永遠在一起吧」、「馬上從科切拉開始，三個人回歸、以後 BIGBANG 是三個人」、「這樣下去會不會再次加入 BIGBANG 啊」、「義氣瘋了」、「物以類聚」等，意見不一但關注度持續升高。

T.O.P 於2006年以 BIGBANG 成員身分出道，憑藉多首熱門歌曲獲得廣大人氣。不過在2017年涉入大麻案件後，活動一度中斷，之後也曾因暗示退出演藝圈的發言引發討論。直到2024年年透過 Netflix 《魷魚遊戲2》回歸大眾視野，如今再以歌手身分復出，時隔1年4個月的回歸動向，也再度成為話題。



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