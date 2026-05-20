戲裡是高冷財閥、戲外狂追戀綜！《我的王室死對頭》許楠儁反差萌「告白」Dex：演戲參考的就是他

演員許楠儁與林知衍（林智妍）近日一起登上網路節目《Salon Drip》，為主演的電視劇《我的王室死對頭》宣傳。 兩人不僅聊到對彼此的第一印象，許楠儁還自爆是「戀愛實境節目狂粉」，最欣賞的對象就是Dex。

在SBS電視劇《我的王室死對頭》中，林知衍飾演被朝鮮惡女靈魂附身的無名演員申瑞霜，許楠儁則飾演財閥家繼承人車世界。 首次合作的兩人聊起對彼此的第一印象，林知衍說：「因為作品形象的關係，原本以為他會很高冷、怕生，沒想到實際上還滿樸實隨和的。」



許楠儁也坦言：「我也以為林知衍很可怕。」主持人張度練問是不是因為角色的關係，他點頭說：「對，她是我人生中見過最善良的人之一，排名可以進前幾名。」他還透露兩人私下很愛開玩笑，互動相當熱絡。



不過最讓粉絲驚喜的是許楠儁自爆是戀愛實境節目的忠實觀眾。 他透露：「我幾乎每部戀綜都看，最喜歡的是《母胎單身》。」他還特別提到《單身即地獄2》出身的Dex，坦言自己被Dex的魅力深深吸引。



許楠儁表示：「看戀愛節目時，我也會觀察那些有魅力的人為什麼吸引人。 Dex真的超有魅力，我還特地找了很多他的影片來看。 不管面對什麼狀況，他都能保持從容，那種從容感會帶給對方穩定和信賴感。」他甚至透露，自己在拍電視劇《婚禮大捷》時，為了演出沉穩可靠的角色，還多次參考了Dex的影片。

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