竟然還有後續！金南佶登《劉Quiz》大聊《藉口GO》聚餐趣事：朱智勛講不停，我和尹敬浩完全插不上話

金南佶出演的《劉QUIZ ON THE BLOCK》將在4月8日播出！光是預告就超爆笑 XD

4月3日，tvN 公開了節目預告片。影片中，劉在石問金南佶：「看著朱智勛、尹敬浩，你覺得自己做了不少鏡像治療（自我反思）嗎？」金南佶坦言：「做了很多，我常常想，別人在看我的時候，會有這種感覺嗎？」



近期，金南佶與尹敬浩、朱智勛一起出演《藉口GO》，三人的互動非常精彩。大家輪番吐槽、分享趣事，連劉在石也插不上話，整個兩小時的節目完全零冷場。雖然影片長達1小時54分鐘，但點擊率突破1100萬，人氣爆棚。金南佶笑說，有人截圖評論給他，上面寫著「尹敬浩比想像中多話，金南佶跟想像中一樣話多，朱智勛比想像中少話」，我當時跟敬浩說「這條評論真是錯得離譜」。



他還分享了幕後趣事：「那天因為早上，智勛話不多，一到晚上狀態就上來了。錄影結束後，我們三個去吃部隊鍋，我和敬浩一句話都說不出來，吃到都不知道是從嘴巴還是鼻子進去的。」

金南佶接著說：「朱智勛一直講這裡的部隊鍋從什麼時候開始、有多常來、來這裡該吃什麼，還指示阿姨點菜。」他甚至補充：「我還被筷子燙到嘴唇。」因為朱智勛不斷說話話題不停，他和尹敬浩根本沒辦法好好吃飯，現場笑聲連連！還是你們再一起上一次節目，再說一下這些故事 XD



另外，金南佶在上個月26日發行第一張單曲〈正在向你走去〉，正式以歌手身份出道。除了音樂活動，他也確定將出演電影《夢遊桃源圖》以及SBS電視劇《噩夢》，持續展開多元活動，令人期待！



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