兼顧學業與偶像活動！「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie 哥倫比亞大學畢業，Tarzzan 親赴現場祝賀！

恭喜 Annie！也期待她接下來的活動啦！

ALLDAY PROJECT 成員 Annie（文徐允）於19日（當地時間）在美國紐約舉行的哥倫比亞大學畢業典禮直播畫面中現身。公開影片裡，她身穿淺藍色畢業袍與學士帽，以燦爛笑容和自信步伐登上舞台，滿滿明星氣場瞬間吸引眾人目光。



當 Annie 的名字被叫到時，她也走上台與校方握手完成授證。身為偶像的她，還特地對著轉播鏡頭大喊：「DAY ONE（粉絲名）我愛你們！」向粉絲傳遞滿滿心意，讓不少粉絲都直呼又驚喜又感動。而成員 Tarzzan 也親自到場獻上祝福，展現暖心團魂。

애니 컬럼비아졸업식 불려나가는중인데 카메라개잘찾아ㅋㅋㅋㅋㅋ현역아이돌기개ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/20cA69TVpf — mio (@miomio_fr) May 19, 2026

타잔이 옆에서 타잔하고있으면 애니언니 같이 타잔해주는거 ㅈㅉ끼리끼리잘논다싶음 pic.twitter.com/szzzTlcNZd — 나잇 (@adp_night) May 19, 2026



其實在此之前，Annie 也上傳穿著哥倫比亞大學畢業袍拍攝 challenge 影片，當時便引發熱烈討論。粉絲也紛紛留言：「恭喜」、「迫不及待想看到你回到成員們身邊」、「我爲你感到非常驕傲」、「好漂亮」、「姊姊真的好帥氣」、「畢業快樂，這幾個月辛苦了」等等。

另一方面，Annie 是新世界集團總括會長李明熙的外孫女，同時也是副會長鄭有慶的長女。她從小學時期便赴美留學，並於哥倫比亞大學主修藝術史與視覺藝術。

去年以 ALLDAY PROJECT 成員身份正式出道後，Annie 一直在演藝活動與學業之間兼顧，期間雖曾短暫休學，但於2026年春季學期復學，順利完成最後一學期課程並參與團體既定行程。如今順利畢業後，也將正式展開更全面的演藝活動，讓粉絲們都相當期待。



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