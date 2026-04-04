TXT 秀彬遊宿霧慘遭「坐地起價」！運將索要 3 倍車資被錄下，菲國官方重錘懲處：別丟菲律賓人的臉

人氣男團 TOMORROW X TOGETHER （TXT）成員秀彬近日公開菲律賓度假 Vlog，本想分享旅遊趣事，沒想到竟意外記錄到當地計程車司機「坐地起價」的離譜過程！影片曝光後引發菲律賓官方高度重視，目前已介入調查並痛斥該司機是「無恥之徒」。

TXT 官方頻道 1 日上傳影片《秀彬非常開心也辛苦的休假》，秀彬與好友飛往宿霧放鬆。 出發前，秀彬還自信滿滿表示，曾到過該島的隊友太顯曾傳授「防坑密技」，若要價太高就「先發火再說」。

兩人查閱 APP 得知從機場到酒店的車資約 300 披索，雖司機開價 500 披索，但因疲累仍決定上車。 不料車才剛開，司機竟以「汽油比較貴」為由，無賴要求漲到 1000 披索！秀彬朋友立刻與之理論，好脾氣的秀彬也忍不住對司機大吼：「呀！」，這才讓司機縮回去。 秀彬更對著鏡頭喊話：「大家聽到了嗎？ 我要舉報喔！這段別剪掉。」



更扯的是，抵達住所後，司機竟食髓知味再次索要 1000 披索，所幸秀彬兩人意志堅定，最後堅持只付當初談好的 500 披索，才驚險結束這段令人心累的行程。



影片公開後，菲律賓粉絲感到既抱歉又憤怒，當地粉絲團「MOA Cebu」立即向陸路運輸特許經營和監管委員會 （LTFRB）提交投訴。 委員會初步調查後，目前指控該司機試圖詐騙秀彬，已責令該運營商交出計程車牌照和司機駕照、責令該司機暫停營運，否則將以違反《公共服務法》和詐欺罪對司機和營運方提起刑事訴訟。委員會主席更震怒痛批：「這與菲律賓人的品格不符，是無恥之徒的行為。 不要以貧窮為藉口，我們很多同胞恪守規則，不會欺騙他人。」



The Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) has issued a show cause order against a taxi operator over the alleged attempt to scam K-pop idol Choi Soobin in Cebu.



Read more:https://t.co/fUe5XrgOkQ — GMA News (@gmanews) April 3, 2026

目前該 Vlog 下方湧入大批菲律賓網民留言，除了向秀彬致歉，也隨時更新調查進度：「當地市民都感謝秀彬揭露這種歪風」、「我們也受夠這種害群之馬了」。

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