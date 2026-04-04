T.O.P 新歌告别 BIGBANG 引关注！GD、太阳、大声公开应援新专辑　「8:19」细节再掀热议

曾一度宣告引退、如今再度改变心意的歌手兼演员 T.O.P（本名崔胜铉），於4月3日带著新专辑《ANOTHER DIMENSION》回归乐坛，并在新歌歌词中写下离开 BIGBANG 的心境，引发关注。

其中收录曲〈OVAYA (A SMALL, FILTHY SHOW WINDOW)〉格外引人瞩目。他在歌词中回望过去与 BIGBANG 的荣光与回忆，写下：「你曾耀眼照亮的那道金黄色光芒／五个人在一起的时候确实更加幸福／把沉重的梦埋进心底／我会把它装饰得更加美丽，这就是我的 ‘OVAYA’」，流露出对过往的怀念。同时，他也透过「留下华丽的过往，带著新的觉悟 I'm so sorry but I loved ‘我离开 BIG-BANG!’」的歌词，划清与团体的界线，亲自为回归传闻画下句点，语气坦率中带有一丝遗憾。



而曾与他并肩走过辉煌时期的 GD（权志龙）、太阳和大声，也以行动表达支持，透过 IG 限时动态为他的回归应援。GD 於4日在 IG 上传 T.O.P 专辑《ANOTHER DIMENSION》的封面与串流认证照，亲自为新作宣传；太阳与大声也分享专辑封面贴文，低调为昔日队友加油。



另外，有网友发现 GD 截图时间为 8:19，正好是 BIGBANG 的出道日，细节再度掀起讨论。韩网友纷纷表示：「在各自走自己的路的情况下，我认爲可以以旧情上传」、「看来是在应援啊！成员们对 BIGBANG 活动都是真心的」、「支持各自走的路反而更好」、「但是私下好几年没见面了」、「男人们的友情真好，永远在一起吧」、「马上从科切拉开始，三个人回归、以后 BIGBANG 是三个人」、「这样下去会不会再次加入 BIGBANG 啊」、「义气疯了」、「物以类聚」等，意见不一但关注度持续升高。

T.O.P 於2006年以 BIGBANG 成员身分出道，凭藉多首热门歌曲获得广大人气。不过在2017年涉入大麻案件后，活动一度中断，之后也曾因暗示退出演艺圈的发言引发讨论。直到2024年年透过 Netflix 《鱿鱼游戏2》回归大众视野，如今再以歌手身分复出，时隔1年4个月的回归动向，也再度成为话题。



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