T.O.P 睽違13年正式回歸歌壇！新曲 MV 欽點 Nana 擔任女主角，幕後選角原因曝光：「她最適合」

T.O.P 近日公開新曲〈완전 미쳤어! (Studio54)〉MV 選擇演員 Nana 擔任女主角的幕後故事，引發關注。

28日，T.O.P 在 YouTube 頻道上傳標題為「一日限定 YouTuber T.O.P with NANA」的影片，與 Nana 穿著 MV 造型並肩而坐，一邊吃播一邊聊天。略帶生澀卻又自然的互動讓人印象深刻。



影片中，Nana 直接詢問選角原因：「我很好奇為什麼會選我出演 MV？」對此，T.O.P 表示，其實在歌曲製作初期就已經將她列為第一人選，並大讚她擁有難以取代的獨特氣質與面孔。

他進一步分享，自己一直希望 MV 中能出現一位讓人無法判斷來自哪個時代、帶有神祕氣息的女性角色，「需要那種分不清是來自宇宙還是過去的魅力，同時具備古典美，但又像歌名一樣，看起來真的有點瘋狂。」而在他眼中，Nana 正是最契合這個形象的人選。面對這番稱讚，Nana 也大方表達感謝，甚至現場即興唱了一小段歌曲，俏皮又自然的反應，讓 T.O.P 忍不住露出燦爛笑容，兩人之間的默契與氛圍格外吸睛。



另一方面，T.O.P 已於本月3日發行個人首張正規專輯《ANOTHER DIMENSION》，這也是他繼〈DOOM DADA〉後，時隔13年再度推出的作品。經歷過低潮與沉寂後，他也在 2024年透過《魷魚遊戲2》回歸演藝圈，逐步重啟活動。這次帶著新專輯回歸，不僅讓粉絲驚喜，GD（權志龍）、太陽和大聲透過 IG 限時動態低調應援，為昔日隊友加油，也在粉絲之間掀起熱烈討論。



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