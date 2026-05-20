「後面的人頭比較小」物理法則失效？柳承龍合照高胤禎 網笑：畫面塞不下

實力派演員柳承龍風光拿下百想藝術大賞電視部門大獎後，搞笑功力依然不減。 他近日公開與高胤禎在頒獎典禮的合照，卻自爆「頭圍」話題，笑翻一票網友。

柳承龍日前在SNS上傳了百想藝術大賞的後台照片。 其中一張他與高胤禎的合照引發熱議——明明柳承龍站在高胤禎的後方，理論上臉應該比較小，沒想到他的頭卻硬生生比站在前面的高胤禎還要大上好幾號，幾乎塞滿整個畫面。 柳承龍看了也忍不住自嘲：「我竟然在後面耶！」逗趣反應讓粉絲全笑翻。



搞笑歸搞笑，柳承龍今年可是以JTBC夯劇《金部長的夢想人生》一舉拿下百想藝術大賞電視部門最大獎。 他在劇中飾演大企業部長金洛洙，自然遊走在搞笑與真摯之間，用細膩演技描繪出中年男子尋找真實自我的過程，深深打動無數觀眾，也引發廣大上班族的共鳴。



柳承龍發表獲獎感言時感性表示：「拯救一個人的力量，不是來自遙遠或偉大的事物，而是真心的幾句話——『對不起』、『沒關係』、『謝謝』、『我愛你』、『那樣也可以啊』。 在每天習以為常的日常中，如果能互相同理、原諒、拿出勇氣，就能成為彼此的禮物。」一番話感動全場，也展現了他身為大賞得主的溫暖深度。

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