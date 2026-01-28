道歉也沒用！車銀優200億稅案炸穿全行業，軍方也狠切，「軍中模範生」影片一夜全消失

韓國人氣男團ASTRO成員兼演員、「國民臉天才」車銀優，近日身陷高達200億（韓元，下同）的逃稅疑雲，風波持續延燒。 儘管本人與經紀公司已出面道歉，但廣告界的「切割行動」卻越演越烈，從美妝、金融、時尚、教育，如今連大型企業子公司也加入撤廣告行列，情況嚴重。

根據韓媒《OSEN》獨家報導，韓國大型電商 SSG.com 已將去年起擔任美妝專屬模特兒的車銀優相關影片，從官方YouTube頻道轉為「非公開」。 雖然未說明原因，但時機點正在逃稅爭議爆發後，被視為是事件的直接影響。 SSG.com 的動作是在車銀優與所屬社Fantagio發表道歉聲明「之後」才進行的，顯示品牌方對其解釋仍持保留態度，決心劃清界線。 而早前護膚品牌Abib、新韓銀行、時裝品牌「MARITHE FRANCOIS GIRBAUD」、補教機構「MIMAC STUDY」等，都已陸續將車銀優的廣告影片或貼文下架或隱藏。



*引申內容：車銀優200億追稅案震撼解析！專家直指：縝密的逃稅設計，追稅額在韓國史上罕見！調查4局出動＝死神降臨

連韓國國防部也都加入切割行列。 去年7月以陸軍現役身份入伍的車銀優，自上月底起作為《那日，軍隊的故事》系列的新講述者，出演了共4集影片。 該系列是演員宋江、組合NCT成員泰容等在服役期間曾擔任講述者的人氣系列節目。車銀優在該系列中佩戴著一等兵軍銜肩章出鏡，講述了韓國戰爭時期美軍Dean Hess上校和Russell L. Blaisdell隨軍牧師將超過1000名韓國戰爭孤兒疏散至濟州島的故事。自逃稅風波發生後，車銀優出演的相關影片在國防宣傳院YouTube頻道「KFN」上均顯示為「無法播放該視頻」狀態。



車銀優在逃稅爭議爆發4天後（26日），本人發文道歉：「對於因我而引起的擔憂與失望，真心低頭致歉。 將以此為契機，深刻反省自己作為大韓民國國民對待納稅義務的態度是否足夠嚴謹。」

Fantagio也兩度發聲，先表示將強化管理系統，防止類似事件。 27日再度聲明，強調案件仍在稅務機關的調查確認階段，公司與藝人正誠實配合，待法律與行政判斷明確後，會負責任地採取後續措施。 同時也呼籲大眾停止無差別的臆測與散播未經確認的信息。



然而，一波波的道歉似乎未能止血，各大品牌的連環切割行動，已讓這位「臉天才」的演藝形象與商業價值面臨重大危機。 後續稅務調查結果，將成為決定其事業能否度過難關的關鍵。

