道歉也没用！车银优200亿税案炸穿全行业，军方也狠切，「军中模范生」影片一夜全消失

韩国人气男团ASTRO成员兼演员、「国民脸天才」车银优，近日身陷高达200亿（韩元，下同）的逃税疑云，风波持续延烧。 尽管本人与经纪公司已出面道歉，但广告界的「切割行动」却越演越烈，从美妆、金融、时尚、教育，如今连大型企业子公司也加入撤广告行列，情况严重。

根据韩媒《OSEN》独家报导，韩国大型电商 SSG.com 已将去年起担任美妆专属模特儿的车银优相关影片，从官方YouTube频道转为「非公开」。 虽然未说明原因，但时机点正在逃税争议爆发后，被视为是事件的直接影响。 SSG.com 的动作是在车银优与所属社Fantagio发表道歉声明「之后」才进行的，显示品牌方对其解释仍持保留态度，决心划清界线。 而早前护肤品牌Abib、新韩银行、时装品牌「MARITHE FRANCOIS GIRBAUD」、补教机构「MIMAC STUDY」等，都已陆续将车银优的广告影片或贴文下架或隐藏。



连韩国国防部也都加入切割行列。 去年7月以陆军现役身份入伍的车银优，自上月底起作为《那日，军队的故事》系列的新讲述者，出演了共4集影片。 该系列是演员宋江、组合NCT成员泰容等在服役期间曾担任讲述者的人气系列节目。车银优在该系列中佩戴著一等兵军衔肩章出镜，讲述了韩国战争时期美军Dean Hess上校和Russell L. Blaisdell随军牧师将超过1000名韩国战争孤儿疏散至济州岛的故事。自逃税风波发生后，车银优出演的相关影片在国防宣传院YouTube频道「KFN」上均显示为「无法播放该视频」状态。



车银优在逃税争议爆发4天后（26日），本人发文道歉：「对於因我而引起的担忧与失望，真心低头致歉。 将以此为契机，深刻反省自己作为大韩民国国民对待纳税义务的态度是否足够严谨。」

Fantagio也两度发声，先表示将强化管理系统，防止类似事件。 27日再度声明，强调案件仍在税务机关的调查确认阶段，公司与艺人正诚实配合，待法律与行政判断明确后，会负责任地采取后续措施。 同时也呼吁大众停止无差别的臆测与散播未经确认的信息。



然而，一波波的道歉似乎未能止血，各大品牌的连环切割行动，已让这位「脸天才」的演艺形象与商业价值面临重大危机。 后续税务调查结果，将成为决定其事业能否度过难关的关键。

