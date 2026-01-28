李珉廷自曝曾在校園遭不當對待：「學姐叫我過去後，毫無理由被踢、錢也被搶光了」

演員李珉廷首度公開自己在學生時期遭遇的受害者經歷，身為母親後，對校園的各種負面事件更有感觸！

27 日，YouTube 頻道「李珉廷 MJ」上傳了一支影片，李珉廷在與兒童、青少年專家崔珉俊所長對談時，回憶起了過往經歷。當天崔所長提到：「20 年前的孩子更可怕，那時是校園暴力被默許的年代。」李珉廷對此深有同感，並說出了自己的故事。



李珉廷表示：「國一的時候，高中的姐姐們張開雙腿坐著，一邊抖著腿，一邊叫我『喂，過來』。」她描述了當時緊張的情況，接著說：「我一走過去，她們什麼話都沒說，就毫無理由的直接踢我。」坦言自己曾遭到毫無理由的暴力對待。她補充：「她們說要翻我的書包，我因為太害怕只能站著不動，結果身上帶的錢全都被拿走了。」令人感到相當心痛。



之後，兩人也針對時代變遷與孩子們的心理狀態進行了深入對話。崔所長分析，雖然相較過去，人身安全威脅減少了，但孩子們的情緒承受力似乎變弱了；李珉廷也以家長的身分補充了自己的看法。

李珉廷表示：「現在到處都有 CCTV 監視器，父母不是親自接送，就是幫孩子叫計程車。但反而有些孩子在遇到一點小事時就很容易崩潰，我覺得這也是另一個問題。」她也指出，過度保護的環境可能會影響孩子的復原力。





李珉廷於 2013 年與演員李炳憲結婚，育有一子一女，近來也透過 YouTube 與大眾保持活躍的交流。（延伸閱讀：李炳憲&李珉廷夫妻家族聚會曝光，驚喜發現：「媽媽的髮型像貓王！」）

