BTS防彈少年團新專《ARIRANG》動畫預告曝光！西裝男子、1896年留聲機再到世界舞台同步亮相

BTS 防彈少年團 透過官方SNS公開了第五張正規專輯《ARIRANG》（阿里郎）的動畫內容，將新歌的旋律傳播到全世界，引發全球粉絲ARMY的討論。

影片以1896年聚集在留聲機前的7名青年為開端。當轉動留聲機的發條後，代表韓國的民謠〈阿里郎〉旋律緩緩流出，瞬間吸引觀眾投入其中。之後，這些人乘坐巨大的船隻橫越太平洋，在陌生的異國錄製歌曲並將其播放給當地人聽。畫面背景隨後轉換至現代，舞台上的BTS登場。成員們在紫色燈光閃耀的演唱會場中，在觀眾的歡呼聲下熱情地進行表演。動畫最後以透過音樂傳遞希望與慰藉的BTS，自信地站在光化門廣場前的畫面收尾。



本次影片靈感來自於1896年在華盛頓Washington, D.C.首次錄製〈阿里郎〉的歷史記錄。作品以這一歷史瞬間為主題，聚焦BTS為向全世界宣傳韓國文化所作出的努力。BigHit Music表示：「我們想把與〈阿里郎〉相關的故事傳達給不太熟悉這首歌的人。希望有更多人能去查找〈阿里郎〉的歌詞，並對歌曲中蘊含的韓國獨特情感產生共鳴。」並說明了製作背景。



BTS當天也隨動畫首次公開了新專輯《ARIRANG》的團體照片。成員們穿著讓人聯想到影片中七名青年的西裝造型，展現出更加成熟的時尚魅力。



另一方面，BTS將於3月20日下午1點發行第五張正規專輯《ARIRANG》。由Bang Si-hyuk擔任總製作人，專輯共收錄14首歌曲，呈現「現在的BTS」。發行隔天（21日）還將在光化門廣場一帶舉辦《BTS THE COMEBACK 演唱會| ARIRANG》回歸舞台，並透過 Netflix 向全球同步直播。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞