第62屆百想視后「神仙打架」！網友列大熱名單：朴寶英、潤娥、高胤禎正面對決，全道嬿、朴信惠實力爭獎

南韓影視圈年度盛事「百想藝術大賞」每年於5月舉辦，今年即將迎來第62屆。 過去一年裡，又有多位女星在各部韓劇中給出了令人印象深刻的表現，讓這一屆的視后競爭愈發激烈！近日韓國討論區流出一份「視後大熱名單預測」，集結了從元祖影后到大勢新生代女神，華麗卡司讓網民集體崩潰直呼：「今年根本是死亡之組，手心手背都是肉！」

女神卡位戰！朴寶英、高胤禎、潤娥強勢入圍

名單中首先引起熱議的是多位兼具人氣與演技的當紅女星。 朴寶英 憑藉《未知的首爾》挑戰一人兩角及全新形象，細膩演技搭配療愈劇請，收穫讚譽無數。



高胤禎 接連推出兩部話題之作《機智住院醫生生活》《愛情怎麼翻譯？ 》開啟霸屏模式，入圍呼聲極高。





少女時代 潤娥 在《暴君的廚師》中演技再進化，力爭轉型後的首座百想視后。



金裕貞 透過《親愛的X》展現成熟魅力，接近癲狂的演技讓觀眾心服口服！



秀智 在《許願吧，精靈》中挑戰飾演反社會型人格的精神病患者，美貌再攀新高度。



影后級較量！全道嬿、朴信惠、金高銀硬核對陣

除了人氣小花，名單中更不乏多位頒獎禮常客，火藥味極濃。 朴信惠 憑藉大熱劇《臥底洪小姐》高達 12.4% 的霸氣收視率，已提前鎖定競爭席位。



坎城影后 全道嬿 在《認罪之罪》中展現壓倒性氣場，將左右為難、富有層次的角色詮釋得入木三分。



金高銀 在《妳和其餘的一切》《認罪之罪》兩部作品中給出截然相反的演技，再次印證這位「90後」雙料影后的實力地位。





高賢廷 通過《家母螳螂》挑戰「毀容式演技」，危險莫測的氣質極具說服力。



潛力股突圍！申惠善、朴智賢、李瑜美強勢挑戰

名單中亦出現不少近期表現亮眼的黑馬，包括通過《莎拉的真偽人生》再次展現扎實演技的申惠善，在《妳和其餘的一切》中表現亮眼的 朴智賢，以及憑《你旁觀的罪》展現強烈存在感的 李瑜美，隨時可能爆冷殺出重圍。







究竟這場「視後爭霸戰」最終誰能突圍而出，殺入 5 月的決賽圈？ 全韓劇迷都在拭目以待！

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