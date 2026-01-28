學校郵箱遭粉攻陷！財閥千金偶像Annie「教授通知被淹沒」直播求饒！「激將法」勸學：考上就能見面

當常春藤學霸遇到熱情粉絲會怎樣？ 混聲團體ALLDAY PROJECT的「財閥千金」成員Annie給出了一個「煩惱又寵溺」的答案。 本月24日，正在準備重返美國哥倫比亞大學復學的她，在直播中透露自己的學校郵箱地址疑似外洩，大量粉絲郵件湧入，讓她險些錯過教授的重要通知。

Annie 一邊寫作業一邊開直播，和粉絲進行「Study with me」的陪讀互動。 正專心盯著筆電時，她突然認真表示：「我有件事想說，其實我知道要找到我學校的帳號並不難。」無奈透露最近有粉絲直接寄信到她的學校Email，導致她很難分辨哪些是教授或校方的重要通知。她也趕緊補充：「寄來的內容都很可愛、很溫暖，但如果有話想對我說，可以傳在Dayoff（粉絲溝通App）或其他地方，我一定會看。」並再三拜託大家不要再寄到校內信箱，「不然真的會把學校的正事淹沒」。



這個「甜蜜的煩惱」也意外曝光了Annie在哥大的校園生活。 她半開玩笑地與粉絲「約法三章」：「既然知道了我的學校郵箱，大概也就知道了我的課表。 如果在校園裡看到我，可以跟我打招呼，我會回應的。 但有時我狀態可能真的不太好，還請大家多多包涵。 」隨後，她又展現了學霸的「激將法」式寵粉，打趣道：「如果真的想見我，就努力學習，考進哥倫比亞大學來吧！」

這位出身韓國頂級財閥家族（新世界集團）、被稱為「現實版財閥千金」的偶像，在2025年以ALLDAY PROJECT成員身份出道前，便因其「為出道而考進常春藤」的傳奇經歷備受關注。 為了說服家人支持她的歌手夢，母親曾與她約定，只有考上常春藤盟校才同意她出道。 最終，Annie憑藉SAT 1530分（滿分1600分）的優異成績，成功進入哥倫比亞大學攻讀藝術史與視覺藝術。



目前，Annie正為春季學期復學做準備，這將是她畢業前的最後一個學期。 在約5個月的專注學業期間她仍將每月往返韓國一、兩次處理部份行程，而團體活動則將由其他四位成員以個人活動、音樂創作等形式繼續進行，以最小化空白期。

