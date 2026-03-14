「All in買房」竟成惡夢？河正宇×林秀晶新劇《在大韓民國成為屋主的方法》開播，揭房地產慾望深淵！

將於今晚（14日）首播的 tvN 全新週末劇《在大韓民國成為屋主的方法》，是一部講述背負沉重債務、為生計奔波的「生計型屋主」，為了守護比生命更珍貴的家人與建築物而參與假綁架案，進而引發一連串事件的懸疑劇。在萬眾期待的首播前，先來看看幾個能讓觀眾更完整享受《韓國屋主》的四大觀劇看點。

■ 「All in」買房帶來的後果！生計型屋主的生存懸疑

《韓國屋主》從出身貧寒、為了成為屋主並守住建築而拼命掙扎的一家之主奇秀宗（河正宇 飾）的故事開始。背負龐大債務才終於成為屋主的奇秀宗，當象徵自己與家人未來的「世允大樓」面臨被奪走的危機時，他開始拼命掙扎。

為了守住建築與家人，他做出的絕望選擇逐漸演變成「為了活下去的生存戰」，故事在荒謬又心酸的氛圍中，逐步堆疊出令人窒息的懸疑張力。

在被稱為「房地產共和國」的大韓民國，人人都渴望成為「屋主」。正因為故事從現實出發，更容易引發共鳴，也將更緊緊抓住觀眾的心。



■ 河正宇×林秀晶×金准韓×鄭秀晶×沈恩敬 「強大演員陣容」預告爆發級化學反應

代表韓國電影界忠武路的演員河正宇，將透過《在大韓民國成為屋主的方法》時隔19年回歸電視劇。河正宇在劇中飾演生計型屋主奇秀宗，從自然生活演技到情緒爆發的極限演技，將以「All in」式投入演出，提升整部劇的沉浸感。

林秀晶也是時隔5年回歸電視劇。她在劇中飾演奇秀宗意志堅定的妻子金善，不僅協助丈夫參與事件，也將展現角色逐漸轉變的面貌，成為劇情中帶來意外性的關鍵人物。

此外，飾演奇秀宗摯友閔活星的金准韓，以及飾演活星妻子、富家獨生女全以景的鄭秀晶，也將以令人印象深刻的演技為作品加分。

曾橫掃日本各大電影獎項、時隔6年回歸韓國電視劇的沈恩敬，則飾演威脅奇秀宗的反派角色優娜，展現強烈的轉型演出。光是演員陣容就令人期待的「實力派演員秀」，將充滿整部作品。

■ 假綁架逐漸變成真犯罪的「無法預測劇情」

劇集每一集都將以超越觀眾預期的劇情發展與反轉，帶來讓人忍不住想繼續追看的強烈中毒性。

奇秀宗為了守住建築而參與策劃的「假綁架事件」，卻因事情發展逐漸失控，讓他一步步陷入犯罪的泥沼。

圍繞著建築的各種人物慾望互相碰撞，而每個角色的選擇也導致難以預測的發展。每一集的結尾都將把緊張感推向最高點，讓觀眾捲入無法鬆懈的懸疑漩渦之中。



■ 劇本×導演×演技完美結合 延續 tvN「高品質戲劇」的成功傳統

曾執導電影《南極日記》《韓賽爾與葛麗特》《女孩，四繹》的任弼星導演，與獲得第7屆年輕作家獎的小說家吳漢基作家攜手合作，以密度高的故事與感性的導演風格提升作品的類型完成度。

該劇承諾將劇本、導演和演員完美融合，令人期待它能延續tvN精良劇集的成功傳統。

在《在大韓民國成為屋主的方法》製作發表會上，河正宇表示：「如果抱著模糊的希望，用『All in』的方式買下建築，究竟會發生多可怕的事情，大家將能親眼看到。」



林秀晶也說：「劇中的每個角色都會在事件中逐漸改變。有些人會黑化，有些人則處於似黑化又不像黑化的微妙界線。在這種奇妙的節奏裡，會展現出只屬於我們作品的魅力。」



任弼星導演則表示：「大家不是都想變有錢、想成為屋主嗎？當慾望從不合常理的想法開始時，那樣的裂痕究竟會擴大到什麼程度，觀眾看了應該會覺得很有趣。」

《在大韓民國成為屋主的方法》將於今晚9點10分(KST)首播，HBO Max 平台同步上線。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞