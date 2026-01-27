車銀優200億追稅案震撼解析！專家直指：縝密的逃稅設計，追稅額在韓國史上罕見！調查4局出動＝死神降臨

車銀優捲入的200億（韓元，下同） 追稅風暴，現在有專業人士出來解析了！韓國會計師兼律師金明圭 （音譯）近日在社群上以專業角度深入剖析此案，他直言這並非單純計算錯誤，而更像是一場 「縝密的逃稅計畫」。

金律師首先解釋天價數字的構成：200億並非全是原本該繳的稅。 他分析，其中約100至140億是「本稅」（應繳稅額），其餘的60至100億則是「罰款」（加徵稅款與滯納金）。 也就是說，近一半的金額是「說謊的代價」，因為國稅廳認定其為 「不正當低報」 ，才會處以高額罰款。

更關鍵的是此案由 「首爾地方國稅廳調查4局」 負責。 金律師形容，調查1、2局像是「補習班老師」，處理常規查核; 而調查4局根本是 「死神」 ，專門調查涉嫌故意的逃稅犯罪。 這意味著國稅廳強烈懷疑此案存在 「故意逃稅」 的嫌疑。



金律師點出車銀優案例的特殊性：他從偶像轉型為頂級演員，而演員通常會成立「一人企劃公司」來合法節稅（將個人所得稅45%降至法人稅10-20%）。 但問題在於這家公司必須是 「真實營運」 的企業。 此案中公司登記在 「江華島鰻魚店」 ，缺乏實際業務與員工，容易被認定為 「空殼公司」 。 國稅廳的邏輯是：「這只是殼吧？ 錢根本就是演員個人賺的！」因此駁回法人稅優惠，改課重稅。

他劃清 「節稅」與「逃稅」 的界線：想節稅，就得承擔真實營運成本（如聘用員工、租辦公室）; 「只想享受優惠，不想付出成本」 的貪念，就會變成逃稅。 而此案中，為了避稅所做的設計（如將公司改為有限責任公司、將地址設在偏遠地區以避稅），在他看來更像是專業人士介入的系統性佈局。不過金律師也補充，此事尚未最終定案。 若無法證明「故意隱瞞」，可能以追繳稅款告終; 但若 「故意性」被坐實，不僅追稅金額恐創紀錄，甚至可能升級為刑事檢舉。



與此同時，國稅廳前調查官、現任稅務師文寶拉（音譯）指出，高達200億的追繳稅額「單就藝人個人被追繳的稅金規模而言，堪稱韓國史上首見」。她還稱：「雖然這並非已確定的逃稅判決，目前僅是國稅廳的單方面立場。即使車銀優方面試圖反駁，應對起來也絕非易事——因為負責調查的正是被稱為『財界死神』的調查4局。我在職時，那裡也是令人畏懼的部門。一旦判斷逃稅嫌疑明確，他們會毫不留情地採取行動。該局屬於非定期運作的特別專案組，常無預警直接展開調查。而調查4局此次敢於做出200億的追繳決定，正顯示其對課稅邏輯具有高度信心。」

此案後續如何發展，已成為韓國演藝圈與稅務界的焦點大案。如果國稅廳將車銀優方面的行為定性為故意不正當行為，此案將以違反《租稅犯處罰法》的嫌疑進入檢舉階段。此時適用的法律條款將遠遠超出一般的《租稅犯處罰法》水平。

以車銀優為例，其逃漏稅金額估計在數十億至最高100億左右，若年度逃漏稅額超過10億，將適用《特定犯罪加重處罰法》（簡稱《特加法》）。根據《特加法》第8條規定，逃漏稅額超過10億者，可處以無期徒刑或5年以上有期徒刑。與一般《租稅犯處罰法》（3年以下有期徒刑）不同的是，該法規定的刑期下限為5年，意味著原則上很可能無法獲得緩刑，而必須實際服刑。《特加法》規定，除了有期徒刑外，還必須併科逃漏稅額2倍以上、5倍以下的罰金。若最終確定逃漏稅額為100億，車銀優除了可能被判處有期徒刑外，還可能面臨最低200億、最高500億的巨額罰金。目前所屬經紀公司仍堅持立場，表示此事尚未最終定案，將依據合法程序積極進行說明。



此外，根據韓媒《Biz韓國》最新獨家消息，車銀優設立了一人公司，其股份100%由本人持有。（延伸閱讀：車銀優針對逃稅疑雲，首發長文：「我深刻反省，並將誠實配合後續所有與稅務相關的程序」）

