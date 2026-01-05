韓國影壇巨擘安聖基離世！將舉辦「電影人葬」，李政宰、鄭雨盛抬棺送別

韓國影壇傳出令人心碎的消息！被譽為「國民演員」的資深影星安聖基在與血癌搏鬥多年後，因用餐時食物阻塞呼吸道導致心臟驟停，經多日搶救無效，於今日（1月5日）上午9時（韓國事件）逝世，享壽74歲。 韓國影壇決定以最高規格的 「電影人葬」 向這位陪伴觀眾近70年的傳奇演員道別，由演藝界後輩與同仁共同送他最後一程。

安聖基的葬禮將由「申榮均藝術文化基金會」與「韓國電影演員協會」共同主辦，以「電影人葬」的規格進行，表彰他一生對韓國電影發展的貢獻，以及在維護電影人權益與團結方面的努力。 與安聖基同屬「Artist Company」的後輩演員——李政宰和鄭雨盛，將親自為前輩抬棺，陪伴他走完最後一段路。 靈堂設於首爾盤浦洞的「首爾聖母醫院殯儀館31號室」，待佈置完成後將開放各界弔唁，預計將有來自電影界及各領域的悼念人潮。出殯儀式定於9日上午6時舉行，安葬地已確定為京畿道楊坪郡的「星之彼岸」。



安聖基自1957年出道，在近70年的演藝生涯中始終堅守崗位，深受觀眾愛戴。 其所屬經紀公司「Artist Company」在5日發佈哀悼聲明中表示：「安聖基演員於2026年1月5日上午9時離世。 他懷著對表演的深厚使命感與始終如一的真誠，與韓國大眾文化歷史同行。 他是一位在成為演員之前，更珍視作為一個人的品格與責任的真正國民演員。」

安聖基此前已長期與血癌抗爭，2025年12月30日用餐時因食物阻塞呼吸道導致心臟驟停，現場雖實施心肺復甦術並緊急送醫，最終仍於加護病房不治。



*相關內容：【最新狀況】安聖基搶救現一線生機！心臟重新跳動卻未醒！公司謹慎：仍在觀察，無法鬆懈

這位影壇巨星的離世，無疑是韓國文化界的重大損失，而他留下的電影遺產與敬業精神，將持續照耀後輩。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞