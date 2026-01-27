《韓國製造》不只韓國第一！奪下 Disney+ 亞太區觀看數冠軍，兩大男神 玄彬 × 鄭雨盛 影響力驚人

Disney+ 熱門韓劇《韓國製造》（導演：禹民鎬，編劇：朴銀姣、朴俊錫）不只在韓國受到歡迎，也成功征服了全球觀眾。

根據官方數據，《韓國製造》在去年所有韓國原創內容中，拿下亞洲・太平洋地區最多觀看次數作品第 1 名。



不僅登上 韓國 國內 內容 排行榜冠軍，也在全球掀起熱烈迴響，成績超越《槍口彼端》、《狂醫魔徒》、《下流大盜》等多部話題期待作。

《韓國製造》以 1970 年代的韓國為背景，描繪了追逐財富與權力的白冀兌（玄彬 飾）與追查他的檢察官張健榮（鄭雨盛 飾）之間的對立。



玄彬飾演為了野心，甚至利用他人慾望的中央情報部課長白冀兌，擺脫過往浪漫溫和的形象，以粗獷且冷酷的反派演技，獲得拓展演技光譜的極高好評；鄭雨盛則化身以驚人執念追蹤其行蹤的檢察官張健榮，兩人展開的緊張對峙相當精采。

該劇自去年 12 月 24 日首播後便引發高度關注，並於 1 月 14 日公開第 1 季最終回。第 2 季目前正在拍攝中，預計於今年下半年公開，令人相當期待。

▼Disney+ 公開 2026 韓劇神級片單！南宮珉新作首曝光，IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》眾所期待《再婚皇后》華麗上線，其中也包含了《韓國製造》第二季：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞