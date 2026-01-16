Disney+《韓國製造》迎最終大結局！玄彬、鄭雨盛鬥智全程高能　網點名「他」成第二季關鍵

從播出以來就一直穩居Disney+冠軍寶座的韓劇《韓國製造》，終於在14日迎來大結局，這部由玄彬、鄭雨盛聯手主演的神劇，兩位勢不兩立的中央情報部課長與檢察官，在劇中雙方無時無刻展現贏不厭詐的狡黠與鬥智! 隨著玄彬的野心越來越強大，劇情也推入最高潮！在鄭雨盛窮追不捨的追查下，玄彬的結局會走向何方呢？

臥底多到數不清？

在《韓國製造》中，幾乎每個人都各懷鬼胎，也代表沒有永遠的朋友、更沒有永遠的敵人。從最一開始「滿材派」副首領姜旲逸（姜吉宇飾演）的倒戈，到後來連白冀兌（玄彬飾演）這方的中央情報部釜山分局課長表赫秀（盧載沅飾演），都一度被檢察官張健榮（鄭雨盛飾演）收買。

不過心思縝密的白冀兌總是在危急時刻替自己留了一手，直到最後一集網友才發現，原來一直跟在張健榮身邊的助手金正元（李玄均飾演），是白冀兌派去的臥底！金正元提供的照片中，拍到了張健榮私下與官員見面的照片，成為扳倒張健榮的最後一根稻草。



白冀兌的「贏不厭詐」

隨著《韓國製造》的劇情持續推進，都讓劇迷直呼「白冀兌比想像中還老謀深算！」每次正當大家都認為他被抓到把柄之後，白冀兌總是可以巧妙脫身，連最後都可以反將一軍。

面對窮追不捨的張健榮，白冀兌再度設下陷阱，當張健榮以為已經拿到白冀兌投靠的總統警護室長千席重（鄭星一飾演）的秘密錄音帶時，沒想到一聽竟然是自己的靠山、總統祕書室長羅勇哲跟大財團的音檔。最終張健榮也被當作棄子，以「折損的劍就拋棄吧」消失在黑暗中。



姜吉宇的演技

在大結局中另一個亮點，不能不提到姜吉宇最後在偵訊室毒癮發作的演技！他因為製毒到最後自己也染上毒癮，到最後甚至出現幻影，從鏡子反射發現自己變成魔鬼的模樣，最終撞破偵訊室的玻璃而死。

在那場偵訊室的戲裡，姜吉宇從急促的呼吸到脹紅的雙眼、止不住的顫抖，彷彿真的像一名毒犯一樣！到最後用盡力氣撞向冰冷的玻璃，讓他的生命就此熄滅。除了讓沉淪於毒品的人，留下最沉痛的警示之外，臨場感十足的演技備受網友討論。



白氏兄弟將反目成仇？

白冀兌在前往越南的路上，遇見了弟弟白冀憲（禹棹奐飾演），不過白冀憲卻發現哥哥竟然在販毒，讓本有嫌隙的兄弟倆關係更加破裂。

白冀憲一把甩開了白冀兌的手，兄弟倆的矛盾正式浮上檯面。由於家人是白冀兌的唯一軟肋，網友猜測下半年將登場的《韓國製造》第二季，白冀憲將成為關鍵人物，未來兩人的立場會如何開展，也讓人超期待！



