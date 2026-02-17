防彈少年團 V 的吃貨日常太犯規！鯛魚燒配魚板湯，還揪朴炯植挽手看演唱會

防彈少年團（BTS）成員V（金泰亨）最近在個人Instagram上po出一系列冬季日常照，不僅帥氣逼人，照片中出現的韓國街頭小吃更讓粉絲直呼：「根本是美食旅遊指南！下次去韓國就要跟著V的腳步吃一遍！」

日前V通過IG發出一系列照片，並寫下「1月 終わり（結束），2月 始め（開始）」，用日文簡潔表達告別一月、迎接二月的心情。 照片中，他穿著連帽大衣、反戴帽子，嘴裡叼著鯛魚燒，在悠閒的街道上散步，滿滿的冬日氛圍感。



其中，V與演員好友朴炯植的合照引發熱烈討論！兩人都戴著黑色粗框眼鏡，挽著胳膊親密走路，低調又時尚的造型迷倒一大片粉絲。 據悉，兩人當天是一起去看了歌手Brown Eyed Soul的演唱會，兄弟情誼讓人羨慕！



V的照片被粉絲們看作是「吃貨指南」！他不只吃了鯛魚燒，還分享了在路邊攤喝辣魚板湯 取暖的畫面，冷冷的天氣裡來一碗，光看就覺得幸福。 粉絲紛紛標記：「去韓國一定要吃同款鯛魚燒和魚板！」、「V走過的路線就是我下次旅行的路線！」

V也分享了工作花絮，一頭強烈紅髮的畫報造型，與私下穿著舒適、頭髮隨性凌亂的模樣形成反差，展現多樣魅力。 其中一張他圍著格紋圍巾、戴著金邊眼鏡望向遠方的照片，更是被粉絲狂讚「帥到不像真人」。



他還玩起「我的音樂年齡」測試，結果顯示他的音樂年齡居然是 「82歲」 ，說明寫著「深陷1950年代末的音樂中」，結果讓網友笑翻：「果然是老靈魂泰亨啊！」他也貼出成員們練舞的照片，寫下：「運動量很大，真的很大。」透露團體正為回歸努力中。



BTS目前正時隔4年為發行新專輯與回歸做準備，並為此前往葡萄牙停留，雖然具體行程未公開，但已讓全球粉絲期待值爆表。 在等待團體回歸的同時，不妨先跟著V的IG，來一趟眼睛與美食的雙重旅行吧！

