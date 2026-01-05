BTS防彈少年團宣佈3月20日發行正規 5 輯！睽違 3 年 9 個月全員回歸，世界巡演日程 14 日揭曉

全球 ARMY 久等了！經紀公司 BIGHIT MUSIC 於 5 日淩晨正式透過官方平台 Weverse 發出公告，宣告 BTS 防彈少年團將於今年 3 月攜正規 5 輯重返樂壇，並同步啟動全新世界巡迴演唱會，正式宣告「軍白期」結束。

BIGHIT MUSIC 表示，這張新作品是團隊繼 2022 年 6 月精選專輯《Proof》後，時隔約 3 年 9 個月的完全體新作，同時具備指引七位成員未來前進方向的特別意義。



成員們深度參與了14首歌曲的創作全過程，不僅融入了自己的想法與色彩，用音樂詮釋過往旅程中所感受到的情感與思考，歌曲更飽含成員們想對翹首以盼完整體回歸的 ARMY 們訴說的真摯心聲：「這張專輯充滿『最 BTS 風格』的音樂，也是向長久以來始終如一守護在原地的 ARMY 們致以最誠摯的謝意。」

關於世界巡迴演唱會的行程，BIGHIT MUSIC 表示將於 1 月 14 日凌晨 0 時（韓國時間）另行做出公告。



防彈少年團的正規五輯將在 3 月 20 日（五）下午 1 時（韓國時間）正式發行，預購將於 1 月 16 日（五）上午 11 時搶先開跑，粉絲們早已摩拳擦掌，準備迎接這場睽違已久的盛大重逢。

這段重聚之路漫長而堅定：從 2024 年由 Jin 與 J-hope 率先退伍拉開序幕，直到 2025 年 6 月 RM、V、Jimin、柾國 及 SUGA 全員卸下軍裝，七位成員終於在 2026 年春季交出了誠意十足的答卷，預計將在全球樂壇再次掀起「紫色風暴」。



