韩国影坛巨擘安圣基离世！将举办「电影人葬」，李政宰、郑雨盛抬棺送别

韩国影坛传出令人心碎的消息！被誉为「国民演员」的资深影星安圣基在与血癌搏斗多年后，因用餐时食物阻塞呼吸道导致心脏骤停，经多日抢救无效，於今日（1月5日）上午9时（韩国事件）逝世，享寿74岁。 韩国影坛决定以最高规格的 「电影人葬」 向这位陪伴观众近70年的传奇演员道别，由演艺界后辈与同仁共同送他最后一程。

安圣基的葬礼将由「申荣均艺术文化基金会」与「韩国电影演员协会」共同主办，以「电影人葬」的规格进行，表彰他一生对韩国电影发展的贡献，以及在维护电影人权益与团结方面的努力。 与安圣基同属「Artist Company」的后辈演员——李政宰和郑雨盛，将亲自为前辈抬棺，陪伴他走完最后一段路。 灵堂设於首尔盘浦洞的「首尔圣母医院殡仪馆31号室」，待布置完成后将开放各界吊唁，预计将有来自电影界及各领域的悼念人潮。出殡仪式定於9日上午6时举行，安葬地已确定为京畿道杨坪郡的「星之彼岸」。



安圣基自1957年出道，在近70年的演艺生涯中始终坚守岗位，深受观众爱戴。 其所属经纪公司「Artist Company」在5日发布哀悼声明中表示：「安圣基演员於2026年1月5日上午9时离世。 他怀著对表演的深厚使命感与始终如一的真诚，与韩国大众文化历史同行。 他是一位在成为演员之前，更珍视作为一个人的品格与责任的真正国民演员。」

安圣基此前已长期与血癌抗争，2025年12月30日用餐时因食物阻塞呼吸道导致心脏骤停，现场虽实施心肺复苏术并紧急送医，最终仍於加护病房不治。



这位影坛巨星的离世，无疑是韩国文化界的重大损失，而他留下的电影遗产与敬业精神，将持续照耀后辈。

