戀綜素人「錢景」太驚人！有人從「半地下室→54億豪宅」，有人月收嗆聲當紅偶像...

戀愛實境秀的造星魔力再現！近來多位因戀綜爆紅的素人，華麗變身「人生勝利組」的故事引發熱議，他們不僅人氣飆升，收入更是三級跳，驚人「錢景」讓網友直呼簡直是「人生逆轉勝」的活教材。

▼「換乘戀愛2」人氣王 從半地下到54億豪宅



因Tving原創戀綜《換乘戀愛2》爆紅的成海恩，近日透過她的YouTube頻道「Happy海恩」兩度公開豪華新居，炫耀指數破表！影片中，她興奮展示寬敞的純白風格的室內空間，難掩喜悅地說：「很棒吧？ 來到這麼好的地方對吧？ 太幸福了，我居然可以住在這麼好的房子裡。」她更大讚社區設施完善，豪華健身房、高爾夫球練習場、桑拿房、游泳池、餐廳一應俱全，生活機能頂級。



雖然未公開公寓具體名稱，但她曾在SNS上傳站在公寓前的照片，並附上楓葉表情符號，引發網友猜測此地就是位於首爾瑞草區蠶院洞的頂級豪宅。 該豪宅近期一戶84坪的單位以驚人的54億（韓元，下同）成交，價格令人咋舌。 成海恩從過去居住的龍山站附近，時隔一年就搬入此等豪華新宅，財力不容小覷，被韓媒封為「《換乘2》最強輸出」。

她的逆襲格外勵志，因為她過去曾坦承有「半地下室情結」。 她說：「因為我性格開朗活潑，大家通常想不到我是在貧困中長大的。我為了不露出貧窮的痕跡，更加努力學習和裝扮，真的很拼命。」她感謝過往經歷讓她變得堅強獨立。

原為大韓航空空姐的成海恩，在《換乘戀愛2》中因對前男友鄭奎民的深情故事獲得大量關注，節目後與最終選擇的鄭賢奎發展成真實情侶，獲得粉絲祝福。如今她已是擁有122萬粉絲的頂流網紅，廣告代言接不停，甚至在亞洲其他國家也人氣高漲。

▼「單身即地獄4」美女 月收飆升嗆聲偶像大前輩



無獨有偶，去年出演Netflix《單身即地獄4》的李時安，也被爆收入暴增，程度驚人。她最近出演由Super Junior神童主持的網路節目《東東酒吧》時，被神童犀利問到：「出演《單身即地獄》後收入是不是暴增？ 雖然不能叫你公開具體數字，但大概漲了幾倍？」



李時安爽快回應：「趁著喝酒說一句，應該比前輩賺得多吧？」神童搞笑假裝生氣：「真的嗎？ 這是在無視我嗎？」並追問：「現在月結算時，帳戶尾數的『0』多了幾個？」

李時安坦白：「多了一個。 不過之前也賺得不少啦。」神童繼續開玩笑：「一個月『只』賺一億（韓元）？ 這樣還說比我多？ 唉唷！」此言一出，效果十足。要知道，神童可是已出道21年、仍在舉行世界巡演的頂級偶像團體成員。

▼「單身即地獄2」猛男 成功轉型全方位藝人



此外，憑藉《單身即地獄2》中海軍特戰戰旅（UDT）出身背景爆紅的Dex（金珍映），如今已是活躍的綜藝新星。 他不僅以「人生導師」姿態回歸擔任《單身即地獄》系列後續節目的固定班底，最近更出演MBC新綜藝《Mannito Club》。 去年他還憑藉《既然出生就環遊世界4》拿下「MBC演藝大賞」男子優秀獎，成功從參賽者轉型為獲獎藝人，演藝之路越走越寬。



這波「戀綜逆襲潮」證明，只要在節目中創造話題、展現魅力，素人也有機會華麗轉身，闖出絲毫不輸明星的璀璨星途與「鈔能力」。

